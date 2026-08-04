Пропавший в Иркутской области самолет Cessna не подавал аварийный сигнал

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аварийный сигнал с самолета Cessna авиакомпании "Гоставиа", пропавшего в понедельник в Иркутской области, не поступал, сообщила Росавиация.

Днем в понедельник воздушное судно вылетело на патрулирование леса в Бодайбинском районе. На борту находились два человека — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Самолет должен был вернуться в поселок Мама в 20.50 понедельника по местному времени. На контрольную связь экипаж не вышел.