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Пропавший в Иркутской области самолет Cessna не подавал аварийный сигнал - РИА Новости, 04.08.2026
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15:31 04.08.2026 (обновлено: 15:37 04.08.2026)
Пропавший в Иркутской области самолет Cessna не подавал аварийный сигнал

Росавиация: пропавший в Приангарье самолет Cessna не подавал аварийный сигнал

© Фото : Public domainСамолет "Cessna 182"
Самолет Cessna 182 - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Public domain
Самолет "Cessna 182". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Cessna авиакомпании «Гоставиа» пропал в Иркутской области, выполняя задание по патрулированию леса.
  • Аварийный сигнал с пропавшего самолета не поступал.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Аварийный сигнал с самолета Cessna авиакомпании "Гоставиа", пропавшего в понедельник в Иркутской области, не поступал, сообщила Росавиация.
Днем в понедельник воздушное судно вылетело на патрулирование леса в Бодайбинском районе. На борту находились два человека — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Самолет должен был вернуться в поселок Мама в 20.50 понедельника по местному времени. На контрольную связь экипаж не вышел.
«

"Аварийный сигнал с пропавшего воздушного судна не поступал", - говорится в сообщении.

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ПроисшествияИркутская областьФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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