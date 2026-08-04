В Британии исключили насильников из программы досрочного освобождения

Краткий пересказ от РИА ИИ Осужденные за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей больше не подпадают под программу досрочного выхода из тюрем в Великобритании.

Премьер-министр Энди Бернем пообещал ужесточить надзор за освобожденными, включая GPS-отслеживание.

Реализация программы досрочного освобождения будет отложена до октября.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Осужденные за изнасилования и тяжкие сексуальные преступления против детей больше не подпадают под готовящуюся программу досрочного выхода из тюрем в Великобритании, заявил премьер-министр страны Энди Бернем.

Ранее издание Daily Star сообщило, что почти 2,5 тысячи заключенных, в том числе около ста осужденных за сексуальное насилие, будут освобождены из британских тюрем на фоне их перегрузки. По информации британских СМИ, в частности планировалось освободить трех преступников, убивших в 2019 году полицейского Эндрю Харпера.

"Лица, осужденные за изнасилование, тяжкие преступления на сексуальной почве против детей и другие преступления, связанные с совращением несовершеннолетних, будут исключены из этих изменений", - цитирует слова Бернема газета Independent

Как сообщает издание, премьер-министр страны Бернем пообещал ужесточить надзор за освобожденными, включая GPS-отслеживание с целью ограничения их передвижения. Он также признал, по данным издания, что хотел бы расширить список исключений.

Independent подчеркивает, что реализация программы досрочного освобождения будет отложена до октября, несмотря на то, что ранее правонарушители должны были быть освобождены из тюрьмы в сентябре после отбытия трети срока наказания.