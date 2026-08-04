Новый премьер Британии ушел в отпуск вскоре после назначения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энди Бернем ушел в отпуск спустя две недели после вступления в должность премьер-министра Великобритании.
- Правительство страны продолжает работать в обычном режиме.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем ушел в отпуск спустя всего две недели после вступления в должность, пишет газета Telegraph со ссылкой на представителя его канцелярии.
"Энди Бернем уходит в отпуск спустя две недели после вступления в должность премьер-министра", — говорится в публикации.
По данным издания, парламент не заседает в это время, но глава правительства поддерживает связь с чиновниками. Как утверждается, власти продолжают работать в обычном режиме.
На Даунинг-стрит отказались сообщить газете, как долго новая ключевая фигура страны и его семья будут отсутствовать. Также не уточняется, куда они направятся.
Бернем вступил в должность премьера 20 июля, сменив ушедшего в отставку Кира Стармера.
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