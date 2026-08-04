Новый премьер Британии ушел в отпуск вскоре после назначения

По данным издания, парламент не заседает в это время, но глава правительства поддерживает связь с чиновниками. Как утверждается, власти продолжают работать в обычном режиме.

На Даунинг-стрит отказались сообщить газете, как долго новая ключевая фигура страны и его семья будут отсутствовать. Также не уточняется, куда они направятся.