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Новый премьер Британии ушел в отпуск вскоре после назначения - РИА Новости, 04.08.2026
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02:01 04.08.2026 (обновлено: 03:19 04.08.2026)
Новый премьер Британии ушел в отпуск вскоре после назначения

Telegraph: Бернем ушел в отпуск через 2 недели после становления премьером

© AP Photo / Alberto PezzaliЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энди Бернем ушел в отпуск спустя две недели после вступления в должность премьер-министра Великобритании.
  • Правительство страны продолжает работать в обычном режиме.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем ушел в отпуск спустя всего две недели после вступления в должность, пишет газета Telegraph со ссылкой на представителя его канцелярии.
"Энди Бернем уходит в отпуск спустя две недели после вступления в должность премьер-министра", — говорится в публикации.
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По данным издания, парламент не заседает в это время, но глава правительства поддерживает связь с чиновниками. Как утверждается, власти продолжают работать в обычном режиме.
На Даунинг-стрит отказались сообщить газете, как долго новая ключевая фигура страны и его семья будут отсутствовать. Также не уточняется, куда они направятся.
Бернем вступил в должность премьера 20 июля, сменив ушедшего в отставку Кира Стармера.
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