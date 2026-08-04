Зарубежные браузеры стали ограничивать доступ к сайтам российских банков

Краткий пересказ от РИА ИИ Зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков.

При заходе на страницы некоторых финорганизаций, например, Альфа-банка, Россельхозбанка, ПСБ, "Уралсиба", банка "Дом.РФ", выскакивает окно с предупреждением.

Его можно обойти, выбрав опцию "перейти на сайт" после нажатия на кнопку "Дополнительно" или "Подробнее".

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков, обратило внимание РИА Новости.

Так, при попытке попасть на сайт Альфа-банка появляется окно с предупреждением, которое не дает зайти на страницу. Аналогичные уведомления выскакивают и переходе на адреса Россельхозбанка , ПСБ, "Уралсиба", банка "Дом.РФ".

Сбербанк при этом не открылся только в Chrome, а в Edge и Safari был доступен. Без проблем загрузились Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк.

Тем не менее возможность доступа к страницам финорганизаций все равно остается. Для этого нужно:

нажать на кнопку "Дополнительно" или "Подробнее" в Safari в окне с предупреждением; выбрать опцию "перейти на сайт".

На порталах некоторых из банков появляются рекомендации установить сертификаты Минцифры для стабильной работы.

В конце июля ведомство рекомендовало пользователям получить эти цифровые документы, поскольку некоторые российские сайты начали сообщать об ошибках при работе в иностранных браузерах. Проблемы возникли из-за отзывов сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.