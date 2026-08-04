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Зарубежные браузеры стали ограничивать доступ к сайтам российских банков - РИА Новости, 04.08.2026
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01:43 04.08.2026 (обновлено: 02:18 04.08.2026)
Зарубежные браузеры стали ограничивать доступ к сайтам российских банков

Chrome, Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам российских банков

© Fotolia / Sven GrundmannРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Fotolia / Sven Grundmann
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков.
  • При заходе на страницы некоторых финорганизаций, например, Альфа-банка, Россельхозбанка, ПСБ, "Уралсиба", банка "Дом.РФ", выскакивает окно с предупреждением.
  • Его можно обойти, выбрав опцию "перейти на сайт" после нажатия на кнопку "Дополнительно" или "Подробнее".
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зарубежные браузеры Google Chrome, Microsoft Edge и Safari стали ограничивать доступ к сайтам крупнейших российских банков, обратило внимание РИА Новости.
Так, при попытке попасть на сайт Альфа-банка появляется окно с предупреждением, которое не дает зайти на страницу. Аналогичные уведомления выскакивают и переходе на адреса Россельхозбанка, ПСБ, "Уралсиба", банка "Дом.РФ".
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Сбербанк при этом не открылся только в Chrome, а в Edge и Safari был доступен. Без проблем загрузились Газпромбанк, Т-банк и Совкомбанк.
Тем не менее возможность доступа к страницам финорганизаций все равно остается. Для этого нужно:
  1. нажать на кнопку "Дополнительно" или "Подробнее" в Safari в окне с предупреждением;
  2. выбрать опцию "перейти на сайт".
На порталах некоторых из банков появляются рекомендации установить сертификаты Минцифры для стабильной работы.
В конце июля ведомство рекомендовало пользователям получить эти цифровые документы, поскольку некоторые российские сайты начали сообщать об ошибках при работе в иностранных браузерах. Проблемы возникли из-за отзывов сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами.
Как сообщал РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш, предложенная Минцифры мера нужна для сохранения доступа к банковским приложениям, маркетплейсам и госпорталам. Установить сертификаты можно через "Госуслуги": на портале есть раздел "Безопасность" или "Цифровые сертификаты", где можно скачать инструкцию и сам электронный документ.
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