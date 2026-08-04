Более 180 беспилотников летели в сторону Московского региона во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В сторону Московского региона летели 184 беспилотника.
- Восемнадцать БПЛА уничтожены на подлете к Москве, большая часть нейтрализована на дальних подступах.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Восемнадцать БПЛА уничтожены на подлете к Москве во вторник, всего в сторону Московского региона летели 184 беспилотника, большая часть которых нейтрализована на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18