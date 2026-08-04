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Трое пострадавших от атаки БПЛА на Подмосковье остаются в больнице - РИА Новости, 04.08.2026
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15:59 04.08.2026 (обновлено: 16:09 04.08.2026)
Трое пострадавших от атаки БПЛА на Подмосковье остаются в больнице

Собакин: 3 пострадавших от атаки БПЛА на Подмосковье остаются в больнице

© РИА Новости / Павел БедняковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Больница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести после атаки БПЛА на Подмосковье остаются в хирургическом отделении Чеховской больницы.
  • Еще троих пострадавших перевели в профильные учреждения — МОНИКИ, больницу имени Пирогова и Можайскую больницу.
  • Двое погибших при атаке БПЛА на Подмосковье были жителями Чеховского округа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести после атаки БПЛА на Подмосковье остаются в хирургическом отделении Чеховской больницы, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал об атаке БПЛА на Подмосковье, в результате которой погибли пять человек. По его словам, в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек.
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"Сейчас в хирургическом отделении Чеховской больницы остаются трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Еще троих силами медицины катастроф перевели в профильные учреждения — МОНИКИ, больницу имени Пирогова и Можайскую больницу. Их состояние находится под постоянным наблюдением врачей. С пациентами также работают психологи", - написал Собакин в своем канале на платформе "Макс".
Он также отметил, что двое погибших при атаке БПЛА на Подмосковье были жителями Чеховского округа, и пообещал, что власти округа окажут их семьям всю необходимую поддержку, в том числе помощь в организации похорон.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ЧеховАндрей Воробьев
 
 
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