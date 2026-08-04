Трое пострадавших от атаки БПЛА на Подмосковье остаются в больнице

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести после атаки БПЛА на Подмосковье остаются в хирургическом отделении Чеховской больницы, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.

Он также отметил, что двое погибших при атаке БПЛА на Подмосковье были жителями Чеховского округа, и пообещал, что власти округа окажут их семьям всю необходимую поддержку, в том числе помощь в организации похорон.