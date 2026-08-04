Трое пострадавших от атаки БПЛА на Подмосковье остаются в больнице

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести после атаки БПЛА на Подмосковье остаются в хирургическом отделении Чеховской больницы.
- Еще троих пострадавших перевели в профильные учреждения — МОНИКИ, больницу имени Пирогова и Можайскую больницу.
- Двое погибших при атаке БПЛА на Подмосковье были жителями Чеховского округа.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести после атаки БПЛА на Подмосковье остаются в хирургическом отделении Чеховской больницы, сообщил глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин.
Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал об атаке БПЛА на Подмосковье, в результате которой погибли пять человек. По его словам, в промзоне Новоселок в Чехове пострадали десять человек.
«
"Сейчас в хирургическом отделении Чеховской больницы остаются трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Еще троих силами медицины катастроф перевели в профильные учреждения — МОНИКИ, больницу имени Пирогова и Можайскую больницу. Их состояние находится под постоянным наблюдением врачей. С пациентами также работают психологи", - написал Собакин в своем канале на платформе "Макс".
Он также отметил, что двое погибших при атаке БПЛА на Подмосковье были жителями Чеховского округа, и пообещал, что власти округа окажут их семьям всю необходимую поддержку, в том числе помощь в организации похорон.