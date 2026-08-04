В Тульской области уничтожили два украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два украинских беспилотника уничтожены в Тульской области.
- Пострадавших и разрушений нет.
ТУЛА, 4 авг – РИА Новости. Два украинских беспилотника уничтожены в Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
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"Два украинских беспилотника уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в регионе сохраняется режим беспилотной опасности.