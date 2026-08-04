В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
- Ранее в регионе уничтожили три украинских БПЛА во время объявленной угрозы ракетного удара, пострадавших и разрушений не было.
ТУЛА, 4 авг – РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал Миляев в своем аккаунте на платформе "Макс".
Ранее угрозу ракетного удара объявляли в 02.53 мск, она продлилась пять часов. За это время в регионе уничтожили три украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений, предварительно, зафиксировано не было.