Над Брянской областью за сутки уничтожили 157 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки над Брянской областью уничтожили 157 украинских БПЛА.
- Беспилотники уничтожались подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии по региону.
БРЯНСК, 4 авг – РИА Новости. Уничтожено 157 украинских БПЛА за сутки над Брянской областью, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области… уничтожено 157 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
Ковальчук уточнил, что беспилотники уничтожались подразделениями ПВО министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и брянского линейного отдела МВД России на транспорте, а также спецподразделениями Росгвардии по региону.