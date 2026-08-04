В Курской области сбили 179 украинских беспилотников за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над Курской областью сбили 179 украинских беспилотников различного типа.
- ВСУ атаковали регион из артиллерии 91 раз.
- В результате атак повреждена гражданская инфраструктура, погибших и пострадавших нет.
КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 179 украинских беспилотников различного типа, 91 раз ВСУ атаковали регион из артиллерии, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9:00 3 августа до 9:00 4 августа сбито 179 вражеских беспилотников различного типа. 91 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 15 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в Рыльском районе в деревнях Тереховка и Рыжевка уничтожены два дома, на хуторе Звягин поврежден грузовой автомобиль, в селе Щекино - автомобиль и комбайн, в поселке Марьино повреждены крыша и фасад здания", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, погибших и пострадавших нет.
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