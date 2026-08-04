В Курской области сбили 179 украинских беспилотников за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ За прошедшие сутки над Курской областью сбили 179 украинских беспилотников различного типа.

ВСУ атаковали регион из артиллерии 91 раз.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура, погибших и пострадавших нет.

КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 179 украинских беспилотников различного типа, 91 раз ВСУ атаковали регион из артиллерии, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9:00 3 августа до 9:00 4 августа сбито 179 вражеских беспилотников различного типа. 91 раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он добавил, что 15 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в Рыльском районе в деревнях Тереховка и Рыжевка уничтожены два дома, на хуторе Звягин поврежден грузовой автомобиль, в селе Щекино - автомобиль и комбайн, в поселке Марьино повреждены крыша и фасад здания", - говорится в сообщении.