В Пензенской области подавили вражеские БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пензенской области средствами РЭБ и огневыми группами подавлены вражеские БПЛА.
- Пострадавших и разрушений нет.
САРАТОВ, 4 авг - РИА Новости. Вражеские БПЛА подавлены средствами РЭБ и огневыми группами ночью в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"Прошедшей ночью в нескольких районах Пензенской области силами наших мобильных огневых групп и средств РЭБ подавлены вражеские беспилотники. Пострадавших и разрушений нет. Сейчас на местах падения БПЛА работают службы экстренного реагирования", - написал глава региона в канале на платформе "Макс".
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