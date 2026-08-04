В Ростовской области ночью уничтожили около 40 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В девяти районах Ростовской области уничтожено около 40 БПЛА.
- Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Около 40 БПЛА уничтожены ночью в 9 районах Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в 9 районах области: Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
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