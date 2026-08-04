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Новое заявление Залужного вызвало изумление у журналиста

Боуз: Залужный своим заявлением разрушил мифы о НАТО

© AP Photo / Alberto PezzaliВалерий Залужный
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© AP Photo / Alberto Pezzali
Валерий Залужный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Украины в Британии Валерий Залужный своим заявлением разрушил мифы о НАТО, написал журналист Чей Боуз.
  • Журналист добавил, что альянс десятилетиями кормил Украину сказками, толкавшими ее подстраиваться под западные стандарты, которые значительно ослабляют ее.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Посол Украины в Британии Валерий Залужный своим заявлением разрушил мифы о НАТО, написал журналист Чей Боуз в соцсети X.

"Он, наконец, признает то, что все, у кого есть глаза, знали годами: Киев никогда не вступит в НАТО", — говорится в публикации.

Журналист добавил, что альянс десятилетиями кормил Украину сказками, толкавшими ее подстраиваться под западные стандарты, которые значительно ослабляют ее. Он подчеркнул, что НАТО по-прежнему остается тем же "бумажным тигром", каким всегда и был.

Накануне Залужный сказал, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.
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