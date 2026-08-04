Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Украины в Британии Валерий Залужный своим заявлением разрушил мифы о НАТО, написал журналист Чей Боуз.
- Журналист добавил, что альянс десятилетиями кормил Украину сказками, толкавшими ее подстраиваться под западные стандарты, которые значительно ослабляют ее.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Посол Украины в Британии Валерий Залужный своим заявлением разрушил мифы о НАТО, написал журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Он, наконец, признает то, что все, у кого есть глаза, знали годами: Киев никогда не вступит в НАТО", — говорится в публикации.
Журналист добавил, что альянс десятилетиями кормил Украину сказками, толкавшими ее подстраиваться под западные стандарты, которые значительно ослабляют ее. Он подчеркнул, что НАТО по-прежнему остается тем же "бумажным тигром", каким всегда и был.
Накануне Залужный сказал, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.
"Он, наконец, признает то, что все, у кого есть глаза, знали годами: Киев никогда не вступит в НАТО", — говорится в публикации.
Журналист добавил, что альянс десятилетиями кормил Украину сказками, толкавшими ее подстраиваться под западные стандарты, которые значительно ослабляют ее. Он подчеркнул, что НАТО по-прежнему остается тем же "бумажным тигром", каким всегда и был.
Накануне Залужный сказал, что Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса.