Европейская солидарность умерла в Сеуте, заявил Боррель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что европейская солидарность умерла в Сеуте из-за массового проникновения мигрантов.
- Боррель раскритиковал Италию и другие страны за предложения о временной приостановке членства Испании в Шенгенской зоне.
- Он также поблагодарил Португалию, Ирландию и Эммануэля Макрона за поддержку Испании во время кризиса.
СЕУТА, 4 авг – РИА Новости. Европейская солидарность умерла в Сеуте, заявил экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Власти города сообщали 31 июля, что только за сутки в Сеуту проникли около 60 тысяч человек. В нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали ко временной приостановке членства Испании в шенгенской зоне.
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"Меня очень расстраивает видеть, как европейская солидарность умерла в Сеуте, потому что некоторые страны поставили свои национальные электоральные интересы выше принципа солидарности и добросовестного сотрудничества", - сказал он в интервью радиостанции Cadena SER.
Боррель раскритиковал Италию за ее позицию. "Подход, который продемонстрировала одна из стран, и я не стесняюсь сказать, что это, прежде всего, Италия, а также другие страны, о которых вы упомянули, полностью противоположен тому, чего можно было ожидать. Реагировать заявлениями о том, что Испанию нужно исключить из шенгенской зоны, когда на самом деле проблема находится не там, - это очень разочаровывает", - сказал он.
По словам экс-главы европейской дипломатии, Испания должна на встрече глав МВД стран ЕС в Брюсселе потребовать той солидарности, которую она всегда проявляла в миграционных кризисах.
Политик поблагодарил Португалию, Ирландию и особенно французского президента Эммануэля Макрона за поддержку Испании во времена кризиса. Он также обратил внимание на разницу в отношении европейских стран к Испании и другим государствам, переживающим кризисы, отметив, что в последнем случае никаких споров не возникает.
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