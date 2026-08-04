Европейская солидарность умерла в Сеуте, заявил Боррель

Боррель раскритиковал Италию за ее позицию. "Подход, который продемонстрировала одна из стран, и я не стесняюсь сказать, что это, прежде всего, Италия, а также другие страны, о которых вы упомянули, полностью противоположен тому, чего можно было ожидать. Реагировать заявлениями о том, что Испанию нужно исключить из шенгенской зоны, когда на самом деле проблема находится не там, - это очень разочаровывает", - сказал он.