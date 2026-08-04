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СМИ: власти ФРГ готовят альтернативную службу для отказников от армии - РИА Новости, 04.08.2026
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10:44 04.08.2026
СМИ: власти ФРГ готовят альтернативную службу для отказников от армии

Bild: в ФРГ готовят альтернативную гражданскую службу для отказников от армии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Германии ведут подготовку новой альтернативной гражданской службы на фоне возможного возвращения к обязательному воинскому призыву.
  • К 30 июня 2026 года в Федеральное ведомство по делам семьи и гражданскому обществу Германии поступило 5862 заявления об отказе от воинской службы.
  • С 1 января 2026 года для юношей, достигающих 18-летнего возраста, введено обязательное анкетирование о готовности служить, а с июля 2027 года станет обязательным прохождение медицинской комиссии на пригодность к службе.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Власти Германии уже несколько месяцев ведут подготовку новой альтернативной гражданской службы на фоне возможного возвращения к обязательному воинскому призыву, сообщил таблоид Bild со ссылкой на отвечающее за планирование немецкое министерство по делам семьи.
Ранее портал RedaktionsNetzwerk Deutschland сообщал, что к 30 июня в Федеральное ведомство по делам семьи и гражданским обществам Германии поступило 5862 заявления об отказе от воинской службы, что значительно больше, чем за весь 2025 год, когда их было 3867. В 2011 году, когда воинская обязанность была приостановлена, было подано 4348 заявлений о предоставлении права на отказ от военной службы по убеждениям.
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"Альтернативной гражданской службы нет, пока у нас нет воинской обязанности. Но если воинская обязанность однажды снова потребуется, мы должны заранее подготовить базу для современной альтернативной службы", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что 22 из 23 опрошенных ассоциаций заявили о своей готовности предложить возможным будущим отказникам от военной службы "разнообразные варианты службы". Речь идет о ведущих благотворительных организациях, таких как Caritas и Красный Крест, структурах гражданской обороны и спасения, а также крупнейших экологических, молодежных и спортивных объединениях Германии, традиционно принимающих волонтеров. После летнего перерыва новая модель альтернативной гражданской службы должна быть представлена общественности.
Новым законом о военной службе предусматривается возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. Как отмечает Bild, входящий в правящую коалицию блок ХДС/ХСС планирует вынести эту тему на обсуждение в парламенте в середине следующего года. Как и в случае с военной службой, альтернативная служба затронет мужчин, достигших 18-летнего возраста, женщины освобождены от этой обязанности. В 2009 году насчитывалось 90 514 человек, проходивших альтернативную гражданскую службу, отмечает издание.
Пока служба в армии в Германии сохраняется на добровольной основе, но с 1 января 2026 года для юношей, достигающих 18-летнего возраста, введено обязательное анкетирование. Они обязаны заполнить подробную цифровую анкету бундесвера о своей готовности служить. Кроме того, с июля 2027 года для всех мужчин, родившихся в 2008 году и позже, прохождение медицинской комиссии на пригодность к службе станет строго обязательным.
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