Над Калужской областью во вторник уничтожили восемь беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник над Калужской областью средствами российской ПВО ликвидированы восемь беспилотников.
- По предварительной информации губернатора, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Восемь беспилотников ликвидированы во вторник над Калужской областью средствами российской ПВО, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"В течение дня силами ПВО уничтожены восемь БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Сухиничского и Ульяновского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", – написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
На местах работают оперативные группы, добавил губернатор.