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Над Калужской областью во вторник уничтожили восемь беспилотников - РИА Новости, 04.08.2026
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16:50 04.08.2026
Над Калужской областью во вторник уничтожили восемь беспилотников

Шапша: над Калужской областью во вторник силы ПВО сбили восемь дронов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во вторник над Калужской областью средствами российской ПВО ликвидированы восемь беспилотников.
  • По предварительной информации губернатора, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Восемь беспилотников ликвидированы во вторник над Калужской областью средствами российской ПВО, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"В течение дня силами ПВО уничтожены восемь БПЛА над территориями Боровского, Малоярославецкого, Сухиничского и Ульяновского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", – написал Шапша в своем канале на платформе "Макс".
На местах работают оперативные группы, добавил губернатор.
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БезопасностьКалужская областьОбнинскВладислав Шапша
 
 
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