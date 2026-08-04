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Над Смоленской областью за ночь сбили около 30 украинских БПЛА - РИА Новости, 04.08.2026
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09:19 04.08.2026
Над Смоленской областью за ночь сбили около 30 украинских БПЛА

Анохин: над Смоленской областью за ночь сбили 28 украинских дронов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчетов ЗРК "Бук"
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство расчетов ЗРК "Бук". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Смоленской области за прошедшую ночь сбито около 30 украинских беспилотников.
  • Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, на местах падений обломков беспилотников работают оперативные службы.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Около 30 украинских беспилотников сбито над территорией Смоленской области за прошедшую ночь, пострадавших и повреждений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.
«
"Уважаемые жители Смоленской области, за прошедшую ночь над территорией региона силами министерства обороны России сбиты 28 украинских БПЛА", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что пострадавших среди населения и повреждения инфраструктуры нет. На местах падений обломков беспилотников работают оперативные службы, подчеркнул глава региона.
Как сообщало Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских дронов над российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Силы ПВО сбили 320 украинских БПЛА над российскими регионами за ночь
Вчера, 08:27
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьВасилий АнохинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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