Над Смоленской областью за ночь сбили около 30 украинских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Смоленской области за прошедшую ночь сбито около 30 украинских беспилотников.
- Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, на местах падений обломков беспилотников работают оперативные службы.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Около 30 украинских беспилотников сбито над территорией Смоленской области за прошедшую ночь, пострадавших и повреждений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.
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"Уважаемые жители Смоленской области, за прошедшую ночь над территорией региона силами министерства обороны России сбиты 28 украинских БПЛА", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что пострадавших среди населения и повреждения инфраструктуры нет. На местах падений обломков беспилотников работают оперативные службы, подчеркнул глава региона.
Как сообщало Минобороны РФ, за ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 320 украинских дронов над российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.