В Новгородской области объявили опасность БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Новгородской области объявлена опасность БПЛА.
- Возможны перебои в работе мобильного интернета.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Опасность БПЛА объявлена на территории Новгородской области, сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в СМС-рассылке жителям.
"Внимание! Опасность БПЛА на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета", - говорится в сообщении.
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