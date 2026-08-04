На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев объявил об опасности атаки БПЛА на территории региона.
- Миляев призвал жителей сохранять спокойствие.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
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