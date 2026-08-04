Над Тульской областью уничтожили украинский беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Тульской областью уничтожен украинский беспилотник.
- Пострадавших и разрушений нет.
ТУЛА, 4 авг – РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожили над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Глава региона напомнил, что нельзя брать части элементы сдетонировавших БПЛА в руки, так как они могут быть обработаны отравляющим веществом. Также он попросил не приближаться к упавшим на землю беспилотникам.
Ранее Миляев сообщал об уничтожении двух БПЛА над регионом. В Тульской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.
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