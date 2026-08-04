Над Тульской областью уничтожили украинский беспилотник

ТУЛА, 4 авг – РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожили над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Глава региона напомнил, что нельзя брать части элементы сдетонировавших БПЛА в руки, так как они могут быть обработаны отравляющим веществом. Также он попросил не приближаться к упавшим на землю беспилотникам.