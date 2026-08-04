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Над Тульской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 04.08.2026
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16:57 04.08.2026
Над Тульской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Тульской областью сбили третий беспилотник за день

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Тульской областью уничтожен украинский беспилотник.
  • Пострадавших и разрушений нет.
ТУЛА, 4 авг – РИА Новости. Еще один украинский беспилотник уничтожили над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Глава региона напомнил, что нельзя брать части элементы сдетонировавших БПЛА в руки, так как они могут быть обработаны отравляющим веществом. Также он попросил не приближаться к упавшим на землю беспилотникам.
Ранее Миляев сообщал об уничтожении двух БПЛА над регионом. В Тульской области продолжает действовать режим беспилотной опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТульская областьДмитрий МиляевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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