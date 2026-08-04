В соцсетях высмеяли скорый уход Бернема в отпуск после назначения премьером

Краткий пересказ от РИА ИИ Британский премьер Энди Бернэм ушел в отпуск через две недели после вступления в должность.

Пользователи соцсети X высмеяли и подвергли критике решение Бернэма уйти в отпуск.

В соцсетях появились шутки о том, что Бернэм нанесет стране меньше вреда в отпуске.

ЛОНДОН, 4 авг - РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли и подвергли критике британского премьера Энди Бернема, который ушел в отпуск всего через две недели после вступления в должность.

Ранее в канцелярии премьера сообщали, что вступивший 20 июля в должность премьера Бернем ушел в отпуск.

"Ничего не сделал и уехал в отпуск - что за шутка! И к сожалению, за наш счет", - комментирует новость пользователь danzyhowells в соцсети X.

Другие пользователи шутят, что новому премьеру следует отдохнуть, поскольку любимая им съемка видеороликов в TikTok отнимает много сил.

"Если бы мы нуждались в символе современного парламентского и институционального упадка, то им бы стал Энди Бернем, ушедший в отпуск всего через две недели работы", - пишет пользователь exRAF_Al.