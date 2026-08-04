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В соцсетях высмеяли скорый уход Бернема в отпуск после назначения премьером - РИА Новости, 04.08.2026
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14:12 04.08.2026
В соцсетях высмеяли скорый уход Бернема в отпуск после назначения премьером

В соцсетях высмеяли скорый уход Бернема в отпуск через 2 недели после назначения

© REUTERS / Temilade AdelajaЭнди Бернем
Энди Бернем - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Temilade Adelaja
Энди Бернем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский премьер Энди Бернэм ушел в отпуск через две недели после вступления в должность.
  • Пользователи соцсети X высмеяли и подвергли критике решение Бернэма уйти в отпуск.
  • В соцсетях появились шутки о том, что Бернэм нанесет стране меньше вреда в отпуске.
ЛОНДОН, 4 авг - РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли и подвергли критике британского премьера Энди Бернема, который ушел в отпуск всего через две недели после вступления в должность.
Ранее в канцелярии премьера сообщали, что вступивший 20 июля в должность премьера Бернем ушел в отпуск.
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"Ничего не сделал и уехал в отпуск - что за шутка! И к сожалению, за наш счет", - комментирует новость пользователь danzyhowells в соцсети X.
Другие пользователи шутят, что новому премьеру следует отдохнуть, поскольку любимая им съемка видеороликов в TikTok отнимает много сил.
"Если бы мы нуждались в символе современного парламентского и институционального упадка, то им бы стал Энди Бернем, ушедший в отпуск всего через две недели работы", - пишет пользователь exRAF_Al.
Некоторые шутят, что в отпуске Бернем нанесет стране меньше вреда и выражают надежду, что он просто не вернется.
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