Посол Беляев: российская фармацевтика востребована в Марокко

Посол России в Марокко Игорь Беляев рассказал в интервью РИА Новости о перспективе российской фармацевтки на марокканском рынке, уровне товарооборота между странами, а также о растущем интересе россиян к туристическим поездкам в Марокко.

– Игорь Алексеевич, поздравляем вас с назначением на должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Марокко. У Вас богатый дипломатический опыт, знание региона: вы были послом в Алжире, заместителем директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Чего ожидаете от нового поста, какие цели и задачи перед собой ставите?

– Прежде всего хотел бы поблагодарить марокканские власти за теплый прием, внимание и радушие, которые я почувствовал с первых дней пребывания в королевстве. Уже 30 июня была оперативно организована аудиенция у министра иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, господина Насера Буриты, которому я имел честь вручить копии верительных грамот. Для меня большая честь и одновременно большая ответственность представлять Российскую Федерацию в Королевстве Марокко. Российско-марокканские отношения поступательно развиваются по широкому кругу направлений. Важнейшей вехой стал официальный визит Его Величества Короля Мухаммеда VI в Российскую Федерацию в 2016 году, в ходе которого было принято Совместное заявление об углубленном стратегическом партнерстве. Именно тогда наши отношения вышли на качественно новый уровень. В этом году мы как раз отмечаем десятилетие данного важного события.

Одним из основополагающих факторов поступательного развития двусторонних связей являются доверительные личные отношения, сложившиеся между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Его Величеством королем Мухаммедом VI. Намерен продолжить работу по укреплению традиционно дружественных российско-марокканских отношений, опираясь на достижения моих предшественников и наполняя стратегическое партнерство новым практическим содержанием.

– Вы владеете арабским, как вы считаете, будет ли усиливаться роль языка в международной дипломатии, есть ли в его знании преимущества при заключении сделок, ведении переговоров по сравнению с европейскими языками?

– Многие жители королевства в совершенстве владеют несколькими иностранными языками, что значительно облегчает общение здесь. Вместе с тем убежден, что знание официального языка страны пребывания является важным преимуществом для любого дипломата. Оно помогает не только в профессиональной деятельности, но и позволяет лучше понимать менталитет, культуру и традиции народа. Именно поэтому в повседневном общении я по возможности предпочитаю использовать арабский.

– Как вы оцениваете двустороннюю торговлю между Россией и Марокко?

– Политический диалог между Россией и Марокко находится на высоком уровне. Вместе с тем считаю, что потенциал торгово-экономического сотрудничества пока реализован не в полной мере и не соответствует уровню политических отношений. Перед нами стоит общая задача – придать дополнительный импульс взаимодействию в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, инвестициях и других перспективных направлениях. Уверен, что существующий у наших стран потенциал позволяет значительно расширить взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня двусторонний товарооборот поддерживается на отметке полутора-двух миллиардов долларов. В королевство экспортируются российское сельхозсырье, промышленная и химическая продукция, включая карбамид, важный для марокканского АПК. Наши компании осуществляют поставки инсулинов, противоопухолевых препаратов, вакцин, пестицидов. Работаем над диверсификацией номенклатуры товаров на основе сертификации "Халяль". Из Марокко в Россию импортируются качественные фрукты, овощи и морепродукты – продукция, которая традиционно пользуется спросом у российского потребителя.

Марокко пользуется тарифными льготами в рамках системы преференций Евразийского экономического союза – мощного интеграционного объединения, представляющего единый рынок пяти государств (России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана). На повестке дня – дальнейшая либерализация торговли по линии ЕАЭС-Марокко. В этой связи не теряет свою актуальность Меморандум о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и правительством Марокко, подписанный в 2017 году, который создает основу для развития диалога по широкому кругу вопросов экономической повестки.

Первого июня 2026 года в Москве состоялась встреча министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Данияра Иманалиева с послом Марокко в Российской Федерации Лотфи Бушаарой. В ходе переговоров обсуждены перспективы развития сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Марокко, включая расширение торгово-экономических связей и отраслевого взаимодействия. Отмечено, что товарооборот между государствами – членами ЕАЭС и Марокко по итогам 2025 года увеличился на 17% и превысил два миллиарда долларов. Важным инструментом двусторонней экономической кооперации является межправительственная смешанная российско-марокканская комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сопредседателями которой являются заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев и министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Насер Бурита.

В последнее время мы активизировали работу над проектом двустороннего соглашения о поощрении и защите инвестиций в соответствии с новыми тенденциями и нормами международного инвестиционного права.

– В каких сферах это сотрудничество может быть усилено?

– Россия уверенно укрепляет позиции на марокканском рынке зерна и другой продукции АПК. В частности, мы демонстрируем рекордные темпы наращивания поставок кормовой продукции в Марокко. За первые пять месяцев 2026 года экспорт четырех основных видов шротов достиг 87 тысяч тонн – это крупнейший показатель за данный период и почти соответствует объему поставок за весь предыдущий год. Фармацевтика является перспективным направлением взаимодействия. В условиях масштабной реформы здравоохранения Марокко активно открывается для внешних партнеров. Российские компании уже локализовали производство ряда препаратов, поставляют востребованную фармпродукцию. В королевстве проявляют устойчивый интерес к кооперации в этой сфере. Важно, что сотрудничество развивается не только за счет поставок российской фармы в Марокко, но и в обратном направлении. Так, компания Galenica объявила о начале поставок лекарственных препаратов в Россию, став первым производителем из Марокко, продукция которого получила необходимые разрешения для обращения на рынке ЕАЭС. Сотрудничество России и Марокко в фармацевтической сфере имеет более глубокую основу, чем может показаться по данным торговли. Десятки марокканских студентов обучались ранее и продолжают обучаться в российских вузах по фармацевтическим специальностям, а после окончания учебы возвращаются на родину и работают по профессии. Поэтому один из примечательных фактов повседневной жизни Марокко состоит в том, что именно в местной аптеке порой легче всего встретить человека, говорящего по-русски.

Россия располагает уникальным опытом в области атомной энергетики и является одним из мировых лидеров в разработке и практическом применении ядерных технологий. При этом накопленные компетенции могут быть востребованы не только при реализации энергетических проектов, но и в ряде гражданских отраслей, являющихся приоритетными для Марокко. В частности, речь идет о здравоохранении, где ядерные технологии используются для радионуклидной диагностики и лучевой терапии, сельском хозяйстве – для устойчивого управления природными ресурсами, оценки эрозии почв, повышения эффективности применения удобрений и укрепления продовольственной безопасности, а также о проектах в области водоопреснения.

Марокканской стороне хорошо известны компетенции отечественного энергетического машиностроения: еще в советский период российское оборудование было поставлено для ТЭС "Джерада", а позднее АО "Силовые машины" участвовало в оснащении крупнейшей в стране ГЭС "Аль-Вахда". Этот опыт сформировал прочную основу доверия к российским технологиям. Сегодня АО "Силовые машины" заинтересовано не только в поддержании работоспособности ранее поставленного оборудования и его модернизации, но и в участии в реализации новых энергетических проектов в Марокко. Компания готова предложить решения для реконструкции действующих тепловых и гидроэлектростанций, а также поставить оборудование для строительства новых объектов генерации, что открывает возможности для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере.

В сфере природного газа перспективным направлением взаимодействия может стать сотрудничество в области поставок сжиженного природного газа (СПГ). Реализуемые в Марокко проекты по созданию инфраструктуры для приема и регазификации СПГ создают предпосылки для выхода на рынок новых поставщиков и открывают потенциальные возможности для развития российско-марокканского сотрудничества в газовой сфере. В сфере новой энергетики потенциал имеет сотрудничество по проектам "зеленого" водорода. Российские компании, включая структуры госкорпорации "Росатом" и других профильных участников отрасли, располагают необходимыми компетенциями в области сопутствующих технологий, включая решения в сфере возобновляемой энергетики, хранения и транспортировки энергии. По мере развития марокканской программы "зеленого" водорода открываются возможности для участия российских компаний как в пилотных проектах, так и в последующей реализации крупных инвестиционных инициатив.

Минэнерго России ведет предметную проработку вопроса формирования сети энергетических атташе в российских загранучреждениях. Предполагается, что их основными задачами станут продвижение российских энергетических технологий и проектов на зарубежных рынках, развитие международного сотрудничества, сопровождение отечественных компаний и формирование предложений по реализации совместных инициатив в сфере ТЭК. Ожидается, что соответствующий специалист будет направлен и для работы по линии торгового представительства России в Марокко, что позволит усилить продвижение российских энергетических инициатив на марокканском направлении.

– Заинтересована ли марокканская сторона в привлечении российских IT-компаний, совместных разработках в этой области?

– Марокко демонстрирует растущий интерес к сотрудничеству в цифровой сфере. Национальная стратегия Maroc Digital 2030 ставит цель превратить страну в один из технологических хабов Африки. Развиваются цифровые госуслуги, внедряется 5G, создаются центры обработки данных, расширяется IT-образование. На этом фоне российские компании находят нишу в кибербезопасности, агротехнологиях, интеллектуальных транспортных системах. В отличие от западных конкурентов они предлагают гибкие решения: локальное хранение данных, разнообразные партнерские модели, брендирование под национальные рынки, что соответствует курсу страны на цифровой суверенитет. Кибербезопасность – одно из ключевых направлений сотрудничества, где российские технологии традиционно сильны. Сегодня мы готовы делиться с партнерами экспертизой в области искусственного интеллекта – как с точки зрения технологических решений, так и в части формирования эффективной системы регулирования. В России активно формируется современная нормативная база, разрабатываются стандарты и накапливается практический опыт применения ИИ как в государственном управлении, так и в ключевых отраслях экономики. Одной из важных площадок для развития российско-марокканского сотрудничества в цифровой сфере является GITEX Africa – крупнейшая международная выставка цифровых технологий на африканском континенте. На протяжении нескольких лет участие российских компаний в коллективных экспозициях Made in Russia софинансируется Российским экспортным центром. Помимо выставочной программы организуются встречи с представителями профильных министерств, государственных органов, регуляторов, отраслевых ассоциаций и бизнеса стран Африки. По оценкам российских участников, главная практическая ценность GITEX Africa заключается в возможности за несколько дней установить большое количество прямых деловых контактов.

Хотел бы также обратить внимание, что с июля 2025 года при торговом представительстве России в Марокко работает "цифровой атташе". В его задачи входит содействие продвижению российских цифровых решений и высокотехнологичной продукции на зарубежные рынки. Служба "цифровых атташе" создана в рамках комплекса мер правительства Российской Федерации по стимулированию внедрения российских технологий и поддержке экспорта отечественных ИТ-разработок.

– Марокко очень любят российские туристы, по итогам прошлого года Касабланка вошла в топ туристический направлений. Говорилось о запуске прямых рейсов из Санкт-Петербурга, есть ли перспектива расширения авиаперелетов, например, с другими городами России?

– Действительно, туристический интерес у россиян к Марокко растет. По некоторым данным, королевство стало уже чуть ли не главным африканским направлением для наших путешественников. Российские граждане традиционно тепло относятся к Марокко и с большим удовольствием посещают королевство. Здесь они могут не только отдохнуть на побережье Атлантического океана и Средиземного моря, но и познакомиться с богатой историей, самобытной культурой и традициями страны. Практически все российские туристы возвращаются с самыми положительными впечатлениями и желанием еще раз побывать в этом государстве. По оценкам российских туроператоров, спрос на поездки в Марокко уже вырос в полтора-два раза, а все больше туристов планируют путешествие заранее, что свидетельствует о переходе направления в категорию устойчиво востребованных. Надеемся, что география прямого авиасообщения между Россией и Марокко будет расширяться. В настоящее время авиакомпания Royal Air Maroc выполняет девять рейсов в неделю между Касабланкой и Москвой и три рейса в неделю между Касабланкой и Санкт-Петербургом. Если у этой авиакомпании или других перевозчиков появится интерес к открытию новых маршрутов в российские города, уверен, что российская сторона будет готова конструктивно рассмотреть соответствующие предложения.

– Совместные учения стран Запада и ряда других государств "Африканский лев 2026" прошли в мае этого года. Насколько сильно западное и американское влияние в военной сфере в Марокко? В этой связи, а как сейчас развивается военно-техническое сотрудничество между нашими странами? Возможно, что есть какие-то проекты в этом направлении?

– Каждое государство имеет суверенное право самостоятельно определять свою внешнеполитическую стратегию, выстраивать международные связи и развивать сотрудничество с теми партнерами, которые отвечают взаимностью. По моей оценке, Марокко проводит дальновидную взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, поступательно развивая отношения со всеми мировыми центрами силы. Считаю такой подход мудрым и полностью отвечающим долгосрочным интересам королевства.

– Глава МИД Марокко Нассер Бурита 16 октября 2025 года пригласил Сергея Лаврова посетить Королевство Марокко с официальным визитом. Прорабатывается ли рабочая поездка? Известны ли даты предстоящего визита? Возможно, планируются другие визиты российских делегаций в Марокко?

– Действительно, российско-марокканский политический диалог носит регулярный и насыщенный характер. В ходе рабочего визита Министра иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, господина Насера Буриты в Москву в октябре 2025 года, состоялись как заседание совместной межправительственной комиссии, так и отдельные переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым.