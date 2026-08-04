В Белгородской области житель пострадал из-за удара дрона ВСУ по дому

«

"В селе Сергиевка Краснояружского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчину со множественными ранениями головы и спины бойцы "Орлана" доставили в Краснояружскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".