В Белгородской области житель пострадал из-за удара дрона ВСУ по дому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Сергиевка Белгородской области дрон ВСУ ударил по частному дому, мужчина получил множественные ранения головы и спины.
- В нескольких населенных пунктах Белгородской области дроны повредили частные дома, хозпостройки, административное здание и транспортные средства.
- Все повреждения и инциденты были зафиксированы оперштабом региона.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по частному дому в селе Сергиевка Белгородской области, в результате мужчина получил множественные ранения головы и спины, сообщили в оперштабе региона.
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"В селе Сергиевка Краснояружского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчину со множественными ранениями головы и спины бойцы "Орлана" доставили в Краснояружскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Также, по данным оперштаба, в хуторе Фищево дрон повредил крышу частного дома. В Шебекино дрон сдетонировал на предприятии, повредив легковой автомобиль и полуприцеп. В селе Новая Таволжанка в результате взрыва FPV-дрона повреждена крыша хозпостройки. В Нечаевке Белгородского округа разбиты окна и кровли двух частных домов.
Кроме того, как уточнили в штабе, в Грайвороне при взрыве дрона посечены частный дом и хозпостройка. В Погореловке Корочанского округа атаке подверглось административное здание и автомобиль. В Валуйском округе в Казинке FPV-дрон взорвался во дворе частного дома, а в хуторе Семейный Ракитянского округа дрон пробил кровлю и выбил окна частного дома.
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