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В Белгородской области три человека пострадали при ударах беспилотников ВСУ - РИА Новости, 04.08.2026
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13:38 04.08.2026

В Белгородской области три человека пострадали при ударах беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три человека пострадали в двух округах Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников.
  • В Корочанском округе в селе Подкопаевка беспилотник ударил по машине, двум женщинам с акубаротравмами медицинская помощь оказана на месте.
  • В селе Толоконное Белгородского округа при атаке FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения плеча и голени, пострадавшему оказывают помощь в Октябрьской районной больнице.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Три человека пострадали в двух округах Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников, сообщил оперативный штаб региона.
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"ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам. Пострадали три человека. В Корочанском округе в селе Подкопаевка беспилотник ударил по машине. Двум женщинам с акубаротравмами медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар они отказались", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

В сообщении уточняется, что в селе Толоконное Белгородского округа при атаке FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения плеча и голени. Пострадавшему оказывают помощь в Октябрьской районной больнице. На месте детонации повреждена машина, добавили в оперштабе.
Также атакам БПЛА ВСУ подверглись село Чайки Белгородского округа, город Шебекино, село Сергиевка и хутор Вязовской Краснояружского округа, село Смородино Грайворонского округа, отметили в штабе.
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