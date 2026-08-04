В Белгородской области три человека пострадали при ударах беспилотников ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три человека пострадали в двух округах Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников.
- В Корочанском округе в селе Подкопаевка беспилотник ударил по машине, двум женщинам с акубаротравмами медицинская помощь оказана на месте.
- В селе Толоконное Белгородского округа при атаке FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения плеча и голени, пострадавшему оказывают помощь в Октябрьской районной больнице.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Три человека пострадали в двух округах Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников, сообщил оперативный штаб региона.
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"ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам. Пострадали три человека. В Корочанском округе в селе Подкопаевка беспилотник ударил по машине. Двум женщинам с акубаротравмами медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар они отказались", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении уточняется, что в селе Толоконное Белгородского округа при атаке FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения плеча и голени. Пострадавшему оказывают помощь в Октябрьской районной больнице. На месте детонации повреждена машина, добавили в оперштабе.
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