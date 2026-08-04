В Белгородской области три человека пострадали при ударах беспилотников ВСУ

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"ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам. Пострадали три человека. В Корочанском округе в селе Подкопаевка беспилотник ударил по машине. Двум женщинам с акубаротравмами медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар они отказались", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".