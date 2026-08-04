ВСУ атаковали Белгородскую область 255 БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 255 БПЛА, из них 130 сбиты и подавлены.

Два мирных жителя погибли, 32 обратились за медицинской помощью.

Повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 27 частных домовладениях, пяти социальных и двух коммерческих объектах, двух инфраструктурных объектах, двух складах, магазине и 40 транспортных средствах.

БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 255 БПЛА, из них 130 сбиты и подавлены, два мирных жителя погибли, 32 обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном оперштабе.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 79 населенных пунктов в 14 округах региона попали под удар со стороны Украины . Было выпущено 18 снарядов в ходе четырех обстрелов, кроме того, сброшено 10 взрывных устройства с трех БПЛА.

За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 27 частных домовладениях, пяти социальных и двух коммерческих объектах, двух инфраструктурных объектах, двух складах, магазине и 40 транспортных средствах.

"В Грайворонском округе… выпущено 12 снарядов в ходе 2 обстрелов, 3 раза сброшены 10 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 46 беспилотников, 15 из которых сбиты. В больнице оказана помощь двум бойцам "Орлана" с акубаротравмами, полученными в результате атаки дрона в хуторе Масычево 2 августа. Отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении

По информации штаба, Белгородский округ атакован 35 беспилотниками, 17 из которых сбиты, погибла женщина, ранены 9 человек, кроме того, медпомощь потребовалась еще 5 мирным жителям, пострадавшим 2 августа из-за обстрела ВСУ . Над Алексеевским, Новооскольским и Ровеньским округами сбиты 14 беспилотников.

Уточняется, что по Валуйскому, Вейделевскому и Губкинскому округам выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и произведены атаки 23 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты, по Борисовскому, Волоконовскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам совершены удары 94 беспилотников, 41 из которых сбит и подавлен, ранены 8 человек, среди них один мужчина, пострадавший 2 августа, кроме того, в больнице скончалась женщина, раненная 20 июля.