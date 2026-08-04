Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область 255 БПЛА за сутки - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 04.08.2026

ВСУ атаковали Белгородскую область 255 БПЛА за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 255 БПЛА, из них 130 сбиты и подавлены.
  • Два мирных жителя погибли, 32 обратились за медицинской помощью.
  • Повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 27 частных домовладениях, пяти социальных и двух коммерческих объектах, двух инфраструктурных объектах, двух складах, магазине и 40 транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область 255 БПЛА, из них 130 сбиты и подавлены, два мирных жителя погибли, 32 обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 79 населенных пунктов в 14 округах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 18 снарядов в ходе четырех обстрелов, кроме того, сброшено 10 взрывных устройства с трех БПЛА.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
В Белгородской области человек погиб, два пострадали при ударе дрона ВСУ
3 августа, 23:01
За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 27 частных домовладениях, пяти социальных и двух коммерческих объектах, двух инфраструктурных объектах, двух складах, магазине и 40 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе… выпущено 12 снарядов в ходе 2 обстрелов, 3 раза сброшены 10 взрывных устройств с БПЛА и нанесены удары 46 беспилотников, 15 из которых сбиты. В больнице оказана помощь двум бойцам "Орлана" с акубаротравмами, полученными в результате атаки дрона в хуторе Масычево 2 августа. Отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
По информации штаба, Белгородский округ атакован 35 беспилотниками, 17 из которых сбиты, погибла женщина, ранены 9 человек, кроме того, медпомощь потребовалась еще 5 мирным жителям, пострадавшим 2 августа из-за обстрела ВСУ. Над Алексеевским, Новооскольским и Ровеньским округами сбиты 14 беспилотников.
Уточняется, что по Валуйскому, Вейделевскому и Губкинскому округам выпущен один боеприпас в ходе одного обстрела и произведены атаки 23 беспилотников, 18 из которых подавлены и сбиты, по Борисовскому, Волоконовскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам совершены удары 94 беспилотников, 41 из которых сбит и подавлен, ранены 8 человек, среди них один мужчина, пострадавший 2 августа, кроме того, в больнице скончалась женщина, раненная 20 июля.
"В Краснояружском округе... произведен обстрел с применением 5 боеприпасов и совершены атаки 35 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены. В хуторе Первомайский при взрыве дрона во дворе частного дома ранены 3-летний мальчик и его бабушка… В Яковлевском округе поселок Яковлево и хутор Крестов атакованы 2 беспилотниками. Также над округом сбиты 6 БПЛА. В поселке Яковлево в результате атаки беспилотника на коммерческий объект, по уточненной информации, пострадали шесть человек. Один из них госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение", - заявили в оперштабе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияУкраинаБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала