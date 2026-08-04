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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства подростка в Кузбассе - РИА Новости, 04.08.2026
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20:12 04.08.2026
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства подростка в Кузбассе

Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства подростка в Кузбассе

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кузбассе трое мужчин, занимаясь незаконной охотой, застрелили 17-летнего подростка.
  • Следствие квалифицировало действия охотников как причинение смерти по неосторожности и незаконную охоту.
  • Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования убийства подростка охотниками.
КЕМЕРОВО, 4 авг – РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования по факту убийства 17-летнего подростка охотниками в Кузбассе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Объединенный пресс-центр судов сообщал, что инцидент произошел в конце мая ночью. Трое мужчин, занимаясь незаконной охотой, передвигаясь на автомобиле по территории Крапивинского муниципального округа. Они обнаружили при помощи тепловизора живую цель, по которой один из мужчин выстрелил. Мальчик погиб. Региональное издание NGS42 писало, что по одной из версий охотники через тепловизор приняли подростка за косулю, по другой - якобы нетрезвая компания "гоняла по полям" несовершеннолетних на питбайках.
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Все трое были задержаны, им предъявлено обвинение в совершении убийства.
Уточняется, что следователи СК по Кемеровской области по данному факту расследовали уголовное дело в отношении охотников, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ст. 258 УК РФ (незаконная охота).
"В средствах массовой информации сообщается, что родственники 17-летнего подростка, застреленного охотниками в Кемеровской области, не согласны с выводами следствия о неосторожном причинении смерти погибшему. Со слов матери подростка, выстрел был произведен с близкого расстояния с использованием фонаря и тепловизора, ввиду чего молодого человека невозможно было перепутать с мелким животным", говорится в сообщении.
Родственники опасаются, что виновные в смерти парня могут избежать справедливого наказания.
"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя следственного управления по Кемеровской области — Кузбассу Кустову А. М. представить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации", – сообщает ведомство.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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