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Бастрыкин поручил узнать обстоятельства сноса советского памятника в Польше - РИА Новости, 04.08.2026
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18:34 04.08.2026
Бастрыкин поручил узнать обстоятельства сноса советского памятника в Польше

Бастрыкин поручил установить обстоятельства сноса советского памятника в Польше

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК России Александр Бастрыкин
Председатель СК России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше.
  • Посольство России направило польским властям протест в связи со сносом памятника в городе Пыжице.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше и дать оценку действиям причастных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
Ранее посольство России направило польским властям протест в связи со сносом памятника советским воинам в городе Пыжице.
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"Председатель СК России поручил установить обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше... Председатель СК России Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу памятника", - говорится в сообщении.
Снос советских памятников является инициативой Института национальной памяти Польши. Этот процесс был запущен, когда нынешний президент республики Кароль Навроцкий возглавлял этот институт.
Из-за этой деятельности Навроцкий является фигурантом уголовного дела, возбужденного в России, и объявлен в розыск.
В МИД РФ отмечали, что страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО. Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт. В ведомстве, комментируя снос памятников, отметили неблагодарность польских властей.
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РоссияПольшаБалтияАлександр БастрыкинКароль НавроцкийСледственный комитет России (СК РФ)ЕвросоюзНАТО
 
 
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