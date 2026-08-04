Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше.

Посольство России направило польским властям протест в связи со сносом памятника в городе Пыжице.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше и дать оценку действиям причастных лиц, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Ранее посольство России направило польским властям протест в связи со сносом памятника советским воинам в городе Пыжице.

"Председатель СК России поручил установить обстоятельства сноса памятника советским воинам в Польше... Председатель СК России Бастрыкин поручил главному следственному управлению СК России во взаимодействии с МИД России установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям лиц, причастных к сносу памятника", - говорится в сообщении.

Снос советских памятников является инициативой Института национальной памяти Польши. Этот процесс был запущен, когда нынешний президент республики Кароль Навроцкий возглавлял этот институт.

Из-за этой деятельности Навроцкий является фигурантом уголовного дела, возбужденного в России, и объявлен в розыск.