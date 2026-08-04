В Башкирии запустили первое в России приложение для ветеранов СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Башкирия стала пилотной площадкой для внедрения первого в России мобильного приложения «Ветеран 02».

Ветераны, вернувшиеся из зоны спецоперации, через приложение могут получать помощь, узнавать о вакансиях и мероприятиях, отправлять обращения и вступать в ассоциацию ветеранов.

Опыт Башкирии планируют использовать в других регионах и в перспективе объединить региональные платформы в федеральную сеть.

УФА, 4 авг - РИА Новости. Башкирия стала пилотной площадкой, где внедрили первое в России мобильное приложение "Ветеран 02", в приложении вернувшиеся из спецоперации ветераны смогут отправлять обращения, получать помощь, узнавать о вакансиях и мероприятиях, Башкирия стала пилотной площадкой, где внедрили первое в России мобильное приложение "Ветеран 02", в приложении вернувшиеся из спецоперации ветераны смогут отправлять обращения, получать помощь, узнавать о вакансиях и мероприятиях, сообщает ассоциация ветеранов СВО по региону.

"В Башкортостане запустили мобильное приложение "Ветеран 02" при поддержке ассоциации ветеранов СВО", - говорится в сообщении.

Проект решает главную проблему вернувшихся с фронта бойцов — снимает необходимость обращаться в разные инстанции и проходить длительные бюрократические процедуры.

"Через приложение ветераны могут вступить в ассоциацию, отправлять обращения, получать медицинскую, психологическую и юридическую помощь, узнавать о вакансиях и мероприятиях", - рассказали в ассоциации.

Башкирия стала первым регионом, внедрившим такую модель поддержки. Опыт планируют использовать в других субъектах, а в перспективе объединить региональные платформы в федеральную сеть, следует из сообщения.