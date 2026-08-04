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В Башкирии запустили первое в России приложение для ветеранов СВО - РИА Новости, 04.08.2026
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В Башкирии запустили первое в России приложение для ветеранов СВО

В Башкирии запустили первое в России мобильное приложение для ветеранов СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Башкирия стала пилотной площадкой для внедрения первого в России мобильного приложения «Ветеран 02».
  • Ветераны, вернувшиеся из зоны спецоперации, через приложение могут получать помощь, узнавать о вакансиях и мероприятиях, отправлять обращения и вступать в ассоциацию ветеранов.
  • Опыт Башкирии планируют использовать в других регионах и в перспективе объединить региональные платформы в федеральную сеть.
УФА, 4 авг - РИА Новости. Башкирия стала пилотной площадкой, где внедрили первое в России мобильное приложение "Ветеран 02", в приложении вернувшиеся из спецоперации ветераны смогут отправлять обращения, получать помощь, узнавать о вакансиях и мероприятиях, сообщает ассоциация ветеранов СВО по региону.
Башкортостане запустили мобильное приложение "Ветеран 02" при поддержке ассоциации ветеранов СВО", - говорится в сообщении.
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Проект решает главную проблему вернувшихся с фронта бойцов — снимает необходимость обращаться в разные инстанции и проходить длительные бюрократические процедуры.
"Через приложение ветераны могут вступить в ассоциацию, отправлять обращения, получать медицинскую, психологическую и юридическую помощь, узнавать о вакансиях и мероприятиях", - рассказали в ассоциации.
Башкирия стала первым регионом, внедрившим такую модель поддержки. Опыт планируют использовать в других субъектах, а в перспективе объединить региональные платформы в федеральную сеть, следует из сообщения.
"Приложение решает множество проблем, становясь настоящим "единым окном". Все в одном месте: новости, подача обращений, поиск работы, юридическая и психологическая помощь. Решение бюрократических вопросов ускоряется в разы. Вместе с этим внутренний мессенджер и чаты создают возможность для ветеранов общаться, чувствовать плечо товарища, не терять связь", — приводятся слова руководителя ассоциации ветеранов СВО в Республике Башкортостан Оскара Ситдикова.
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