В Башкирии спасли ребенка с гигантским аппендиксом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хирурги Языковской больницы в Башкирии прооперировали семилетнего ребенка с подозрением на острый аппендицит.
- Во время операции врачи обнаружили гигантский аппендикс размером около 17 сантиметров с атипичным расположением.
- Операция прошла успешно, мальчика уже выписали из больницы.
УФА, 4 авг — РИА Новости. Башкирские врачи спасли семилетнего ребенка, у которого обнаружили гигантский аппендикс, сообщил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин.
Мальчик поступил в Языковскую центральную районную больницу с подозрением на острый аппендицит. Ситуация была рядовой, и врачи решили провести лапароскопическую аппендэктомию.
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"Но в процессе операции хирургов ждал анатомический сюрприз. Червеобразный отросток оказался не просто большим, а гигантским — около 17 сантиметров! Учитывая, что средняя длина аппендикса у детей обычно варьируется от 4 до 10 сантиметров, этот случай сразу выбился из нормы. Вдобавок ко всему отросток имел атипичное расположение — он находился забрюшинно, что встречается значительно реже и усложняет диагностику и ход операции", — написал Рахматуллин в Telegram-канале.
Такая анатомическая особенность удивила даже опытных специалистов, но они не растерялись и успешно завершили операцию, добавил министр.
Ребенка уже выписали из больницы.
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