В Башкирии спасли ребенка с гигантским аппендиксом

УФА, 4 авг — РИА Новости. Башкирские врачи спасли семилетнего ребенка, у которого обнаружили гигантский аппендикс, сообщил глава республиканского Минздрава Айрат Рахматуллин.

Мальчик поступил в Языковскую центральную районную больницу с подозрением на острый аппендицит. Ситуация была рядовой, и врачи решили провести лапароскопическую аппендэктомию.

Такая анатомическая особенность удивила даже опытных специалистов, но они не растерялись и успешно завершили операцию, добавил министр.