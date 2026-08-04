Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Север» взяли под контроль село Бакшеевка Волчанского района.
- В Бакшеевке были расположены важные опорные пункты ВСУ для сдерживания наступления российских подразделений и обеспечения обороны в населенных пунктах Ивановка, Васильевка и Благодатное Харьковской области.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ обустроили в Бакшеевке, освобожденной российскими военнослужащими, важные опорные пункты для сдерживания наступления ВС РФ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Во вторник ведомство сообщило, что Бакшеевку взяли под контроль подразделения российской группировки войск "Север".
"В селе Бакшеевка Волчанского района у противника были расположены важные опорные пункты, которые предназначались для сдерживания наступления российских подразделений и обеспечения обороны в населенных пунктах Ивановка, Васильевка и Благодатное Харьковской области", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18