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ВС России взяли под контроль Бакшеевку в Харьковской области - РИА Новости, 04.08.2026
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14:20 04.08.2026 (обновлено: 15:31 04.08.2026)
ВС России взяли под контроль Бакшеевку в Харьковской области

МО РФ: ВС России взяли под контроль Бакшеевку в Харьковской области

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области.
  • В зоне действий группировки "Север" украинские войска понесли потери в живой силе и военной технике.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские военные освободили Бакшеевку в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Бакшеевка в Харьковской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Бакшеевка в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Бакшеевка в Харьковской области
Там были важные опорные пункты ВСУ, предназначавшиеся для сдерживания наступления ВС России и обеспечения обороны в Ивановке, Васильевке и Благодатном.
В зоне действий группировки "Север" украинские войска за сутки потеряли более 275 боевиков, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий, две боевые бронированные машины и три станции радиоэлектронной борьбы.
Российские бойцы также поразили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка, Устиновка в Харьковской области и Уланово, Бунякино, Рыжевка, Писаревка в Сумской области.
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