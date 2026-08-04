Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские военные установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка в Харьковской области.
- В зоне действий группировки "Север" украинские войска понесли потери в живой силе и военной технике.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские военные освободили Бакшеевку в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области", — говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Бакшеевка в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Бакшеевка в Харьковской области
В зоне действий группировки "Север" украинские войска за сутки потеряли более 275 боевиков, 15 автомобилей, пять артиллерийских орудий, две боевые бронированные машины и три станции радиоэлектронной борьбы.
Российские бойцы также поразили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Сердобино, Черное, Ивановка, Устиновка в Харьковской области и Уланово, Бунякино, Рыжевка, Писаревка в Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18