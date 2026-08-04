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Миронов предложил дать участникам СВО бесплатное обучение в автошколах - РИА Новости, 04.08.2026
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06:14 04.08.2026
Миронов предложил дать участникам СВО бесплатное обучение в автошколах

Лидер СР Миронов предложил дать участникам СВО бесплатное обучение в автошколах

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВо время занятий в автошколе
Во время занятий в автошколе - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Во время занятий в автошколе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дать участникам СВО право бесплатно проходить обучение в автошколах.
  • Государство возьмет на себя расходы на полноценное обучение с теорией и практикой и сдачу экзаменов в ГИБДД.
  • По мнению Миронова, наличие водительских прав существенно расширяет возможности трудоустройства и помогает в социальной адаптации участников СВО.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать участникам СВО право бесплатно проходить обучение в автошколах и получать водительские права за счет государства.
"Ребята возвращаются домой, и им нужно заново встраиваться в мирную жизнь. Водительские права - это возможность работать, возить семью, быть мобильным. Государство, по моему мнению, обязано взять на себя расходы на обучение в автошколах для всех участников СВО", - сказал Миронов РИА Новости.
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По его словам, речь идет о полноценном обучении с теорией и практикой с последующей сдачей экзаменов в ГИБДД.
"Государство оплатит курсы, а участник СВО сможет выбрать удобную для него автошколу из числа аккредитованных. Это особенно важно для тех, кто возвращается из зоны боевых действий и нуждается в быстрой социальной адаптации", - пояснил лидер партии.
Миронов подчеркнул, что наличие водительских прав существенно расширяет возможности трудоустройства, и для многих вернувшихся это станет реальным подспорьем.
"Мы в неоплатном долгу перед теми, кто защищает страну. Бесплатное обучение в автошколах - это небольшая, но конкретная мера поддержки. Пусть каждый парень, вернувшийся с фронта, знает: государство поможет ему встать на ноги", - подытожил он.
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