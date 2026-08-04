Миронов предложил дать участникам СВО бесплатное обучение в автошколах

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил дать участникам СВО право бесплатно проходить обучение в автошколах.

Государство возьмет на себя расходы на полноценное обучение с теорией и практикой и сдачу экзаменов в ГИБДД.

По мнению Миронова, наличие водительских прав существенно расширяет возможности трудоустройства и помогает в социальной адаптации участников СВО.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил дать участникам СВО право бесплатно проходить обучение в автошколах и получать водительские права за счет государства.

"Ребята возвращаются домой, и им нужно заново встраиваться в мирную жизнь. Водительские права - это возможность работать, возить семью, быть мобильным. Государство, по моему мнению, обязано взять на себя расходы на обучение в автошколах для всех участников СВО", - сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, речь идет о полноценном обучении с теорией и практикой с последующей сдачей экзаменов в ГИБДД

"Государство оплатит курсы, а участник СВО сможет выбрать удобную для него автошколу из числа аккредитованных. Это особенно важно для тех, кто возвращается из зоны боевых действий и нуждается в быстрой социальной адаптации", - пояснил лидер партии.

Миронов подчеркнул, что наличие водительских прав существенно расширяет возможности трудоустройства, и для многих вернувшихся это станет реальным подспорьем.