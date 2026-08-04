В Оренбургской области дачник нашел авиабомбу в огороде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дачник в Оренбургской области обнаружил на огороде авиационную бомбу со следами коррозии.
- Боеприпас нашли на глубине около полутора метров при проведении земляных работ.
УФА, 4 авг – РИА Новости. Дачник в Оренбургской области во время земляных работ в своем огороде на глубине полутора метров обнаружил авиационную бомбу со следами коррозии, сообщает УМВД по региону.
Снаряд обнаружен на одном из участков садово-некоммерческого товарищества "Вишневый сад" Оренбурга.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что данный предмет был обнаружен на глубине 1,5 метров при проведении земляных работ. Установлено, что данный предмет является авиационной бомбой без маркировки со следами коррозии", - сообщает областная полиция.
В ведомстве отметили, что обнаруженный боеприпас будет под охраной сотрудников полиции до принятия решения о его уничтожении.
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25 декабря 2025, 15:14