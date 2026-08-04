АТОР: миграционный кризис в Сеуте не повлиял на отдых россиян в Испании

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"Недавний миграционный кризис в испанской Сеуте не оказал влияния на россиян, отдыхающих в Испании, усиления мер безопасности на курортах страны не потребовалось. Сеута - изолированный полуэксклав Испании, находящийся в Африке, а не на территории самой Испании", - сказали в пресс-службе.