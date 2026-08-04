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В Запорожской области девять мирных жителей пострадали из-за атак ВСУ - РИА Новости, 04.08.2026
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12:35 04.08.2026 (обновлено: 12:41 04.08.2026)
В Запорожской области девять мирных жителей пострадали из-за атак ВСУ

Балицкий: в Запорожской области 9 мирных жителей пострадали из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области за прошедшие сутки девять мирных жителей пострадали от атак ВСУ.
  • В Васильевском и Михайловском муниципальных округах повреждены жилые дома.
  • Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. В Запорожской области за прошедшие сутки девять мирных жителей пострадали от атак ВСУ, им оказывается помощь, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Согласно данным губернатора, в Васильевском муниципальном округе, в селах Долина и Скельки, повреждены жилые дома. Пострадали женщина 1950 года рождения и мужчина 1980 года рождения. В Михайловском муниципальном округе пострадало трое мирных жителей - 1995, 1988 и 1976 года рождения. Вблизи села Видножино Васильевского муниципального округа при атаке БПЛА по гражданскому легковому автомобилю пострадал мужчина 1963 года рождения, добавил Балицкий.
По словам главы региона, в городе Бердянске в результате удара беспилотника по дому пострадал мужчина 1978 года рождения. В Токмакском муниципальном округе при атаке пострадали двое несовершеннолетних - 2008 и 2010 года рождения. Состояние ребят оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает, уточнил он. "Всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияБердянскЕвгений Балицкий
 
 
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