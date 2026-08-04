В Запорожской области девять мирных жителей пострадали из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области за прошедшие сутки девять мирных жителей пострадали от атак ВСУ.
- В Васильевском и Михайловском муниципальных округах повреждены жилые дома.
- Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. В Запорожской области за прошедшие сутки девять мирных жителей пострадали от атак ВСУ, им оказывается помощь, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Согласно данным губернатора, в Васильевском муниципальном округе, в селах Долина и Скельки, повреждены жилые дома. Пострадали женщина 1950 года рождения и мужчина 1980 года рождения. В Михайловском муниципальном округе пострадало трое мирных жителей - 1995, 1988 и 1976 года рождения. Вблизи села Видножино Васильевского муниципального округа при атаке БПЛА по гражданскому легковому автомобилю пострадал мужчина 1963 года рождения, добавил Балицкий.
По словам главы региона, в городе Бердянске в результате удара беспилотника по дому пострадал мужчина 1978 года рождения. В Токмакском муниципальном округе при атаке пострадали двое несовершеннолетних - 2008 и 2010 года рождения. Состояние ребят оценивается как стабильное, их жизни ничего не угрожает, уточнил он. "Всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".