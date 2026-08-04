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В Белгородской области три человека пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 04.08.2026
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В Белгородской области три человека пострадали при атаке ВСУ

В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадали двое: мужчина и женщина.
  • В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю, пострадал мужчина с осколочными ранениями плеча и спины.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на два муниципалитета Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
"В поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадали двое: мужчина и женщина... В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями плеча и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Отмечается, что пострадавшим в поселке Октябрьский оказали помощь в городской больнице Белгорода.
Пострадавшему в Шебекинском округе мужчине оказывают медицинскую помощь, добавили в оперштабе.
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