В Белгородской области три человека пострадали при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадали двое: мужчина и женщина.
- В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю, пострадал мужчина с осколочными ранениями плеча и спины.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки ВСУ на два муниципалитета Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
"В поселке Октябрьский Белгородского округа при атаке FPV-дрона на частный дом пострадали двое: мужчина и женщина... В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка дрон ударил по автомобилю. Мужчину с осколочными ранениями плеча и спины бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Отмечается, что пострадавшим в поселке Октябрьский оказали помощь в городской больнице Белгорода.
Пострадавшему в Шебекинском округе мужчине оказывают медицинскую помощь, добавили в оперштабе.
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