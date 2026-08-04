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В Тверской области из-за атаки БПЛА ВСУ повредило стену склада Wildberries - РИА Новости, 04.08.2026
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08:38 04.08.2026 (обновлено: 08:43 04.08.2026)
В Тверской области из-за атаки БПЛА ВСУ повредило стену склада Wildberries

Стена склада Wildberries повреждена при отражении атаки ВСУ в Тверской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тверской области при отражении атаки БПЛА ВСУ повреждена стена складского помещения маркетплейса Wildberries.
  • Сотрудники склада не пострадали, экстренные службы работают на месте.
КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Стена складского помещения маркетплейса Wildberries повреждена в результате отражения атаки БПЛА ВСУ в Тверской области, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
"При отражении атаки БПЛА сегодня ночью обломком беспилотника частично повреждена стена складского помещения "Вайлдберриз" в поселке Эммаусс Калининского округа", - написал Королев в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что сотрудники склада не пострадали.
"Экстренные службы работают на месте. Проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта", - отметил врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныВиталий КоролевВайлдберриз (Wildberries)Тверская область
 
 
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