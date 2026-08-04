В Тверской области из-за атаки БПЛА ВСУ повредило стену склада Wildberries

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тверской области при отражении атаки БПЛА ВСУ повреждена стена складского помещения маркетплейса Wildberries.
- Сотрудники склада не пострадали, экстренные службы работают на месте.
КУРСК, 4 авг - РИА Новости. Стена складского помещения маркетплейса Wildberries повреждена в результате отражения атаки БПЛА ВСУ в Тверской области, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
Он добавил, что сотрудники склада не пострадали.
"Экстренные службы работают на месте. Проводятся мероприятия для обеспечения дальнейшей безопасности объекта", - отметил врио губернатора.
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22 июня 2022, 17:18