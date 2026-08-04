При атаке БПЛА на Подмосковье погибли пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке дронов на Подмосковье погибли пять человек.
- Десять мирных жителей получили ранения, восьми из них потребовалась госпитализация.
- Семеро находятся в состоянии средней тяжести, один пострадавший — в тяжелом.
- В промзоне Новоселок повреждены электроподстанция и административное здание.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. При атаке дронов на Подмосковье погибли пять человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Глава региона рассказал, что основные последствия удара противника — в муниципальном округе Чехов.
«
"В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано. <...> По предварительной информации, погибли пять человек", — написал он в Telegram-канале.
Воробьев уточнил, десять мирных жителей получили ранения, восьми из них потребовалась госпитализация, остальным оказали помощь на месте. Семь человек находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом.
Губернатор также отметил, что в промзоне Новоселок пострадала электроподстанция и административное здание. На месте работают пожарные и сотрудники оперативных служб.
Кроме того, ущерб от обломков дрона получили частный дом и автомобиль в деревне Солнышково. Вспыхнувший огонь потушили, никто не пострадал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18