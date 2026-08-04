При атаке БПЛА на Подмосковье погибли пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке дронов на Подмосковье погибли пять человек.

Десять мирных жителей получили ранения, восьми из них потребовалась госпитализация.

Семеро находятся в состоянии средней тяжести, один пострадавший — в тяжелом.

В промзоне Новоселок повреждены электроподстанция и административное здание.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. При атаке дронов на Подмосковье погибли пять человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона рассказал, что основные последствия удара противника — в муниципальном округе Чехов.

« "В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано. <...> По предварительной информации, погибли пять человек", — написал он в Telegram-канале.

Воробьев уточнил, десять мирных жителей получили ранения, восьми из них потребовалась госпитализация, остальным оказали помощь на месте. Семь человек находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом.

Губернатор также отметил, что в промзоне Новоселок пострадала электроподстанция и административное здание. На месте работают пожарные и сотрудники оперативных служб.