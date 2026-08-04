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При атаке БПЛА на Подмосковье погибли пять человек - РИА Новости, 04.08.2026
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07:11 04.08.2026 (обновлено: 09:09 04.08.2026)
При атаке БПЛА на Подмосковье погибли пять человек

Воробьев: при атаке БПЛА на Подмосковье погибли пять человек, шестеро пострадали

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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке дронов на Подмосковье погибли пять человек.
  • Десять мирных жителей получили ранения, восьми из них потребовалась госпитализация.
  • Семеро находятся в состоянии средней тяжести, один пострадавший — в тяжелом.
  • В промзоне Новоселок повреждены электроподстанция и административное здание.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. При атаке дронов на Подмосковье погибли пять человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Глава региона рассказал, что основные последствия удара противника — в муниципальном округе Чехов.
«

"В промзоне Новоселок в результате попадания БПЛА произошло несколько возгораний. Наиболее крупное — на складе, где открытое горение уже ликвидировано. <...> По предварительной информации, погибли пять человек", — написал он в Telegram-канале.

Воробьев уточнил, десять мирных жителей получили ранения, восьми из них потребовалась госпитализация, остальным оказали помощь на месте. Семь человек находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом.
Губернатор также отметил, что в промзоне Новоселок пострадала электроподстанция и административное здание. На месте работают пожарные и сотрудники оперативных служб.
Кроме того, ущерб от обломков дрона получили частный дом и автомобиль в деревне Солнышково. Вспыхнувший огонь потушили, никто не пострадал.
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Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияАндрей ВоробьевВооруженные силы УкраиныЧехов
 
 
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