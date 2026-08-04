Рейтинг@Mail.ru
В Армении часть населенных пунктов осталась без света - РИА Новости, 04.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 04.08.2026
В Армении часть населенных пунктов осталась без света

В Армении часть населенных пунктов в пяти областях осталась без света

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ряде городов и сел в пяти из десяти областей Армении прекращено электроснабжение из-за аварийной ситуации.
  • Специалисты работают над восстановлением электроснабжения в максимально сжатые сроки.
ЕРЕВАН, 4 авг - РИА Новости. Электроснабжение прекращено в ряде городов и сел пяти из десяти областей Армении из-за сложившейся аварийной ситуации, сообщает пресс-служба ЗАО "Электросети Армении".
"В связи с аварийной ситуацией, возникшей в сетях генерации и передачи электроэнергии, находящихся в ведении министерства территориального управления и инфраструктуры, оператором системы были введены диспетчерские ограничения. Вследствие этого полностью прекращено электроснабжение в ряде городов и прилегающих сельских общин Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской и Араратской областей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты соответствующего подразделения министерства территориального управления и инфраструктуры и оператора системы проводят работы с целью восстановления электроснабжения в максимально сжатые сроки.
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
На Кубе восстановили энергосистему после очередного тотального отключения
Вчера, 19:41
 
В миреАрменияЭлектросети Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала