В Армении часть населенных пунктов осталась без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ряде городов и сел в пяти из десяти областей Армении прекращено электроснабжение из-за аварийной ситуации.
- Специалисты работают над восстановлением электроснабжения в максимально сжатые сроки.
ЕРЕВАН, 4 авг - РИА Новости. Электроснабжение прекращено в ряде городов и сел пяти из десяти областей Армении из-за сложившейся аварийной ситуации, сообщает пресс-служба ЗАО "Электросети Армении".
"В связи с аварийной ситуацией, возникшей в сетях генерации и передачи электроэнергии, находящихся в ведении министерства территориального управления и инфраструктуры, оператором системы были введены диспетчерские ограничения. Вследствие этого полностью прекращено электроснабжение в ряде городов и прилегающих сельских общин Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской и Араратской областей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты соответствующего подразделения министерства территориального управления и инфраструктуры и оператора системы проводят работы с целью восстановления электроснабжения в максимально сжатые сроки.