Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы Роскачества Елена Саратцева заявила, что стучать по арбузу для его проверки бессмысленно из-за разной восприимчивости слуха у людей.

Сжимать арбуз до хруста также не рекомендуется, так как это может привести к потере товарного вида продукта.

Среди признаков зрелого арбуза — матовый цвет корки с четко выраженными полосками и яркое земляное пятно.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Стучать по арбузу для его проверки бессмысленно, поскольку у всех людей разная восприимчивость слуха, заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева.

"У всех людей разная восприимчивость слуха, стучать по арбузу сегодня совершенно бессмысленно. В разном возрасте вы по-разному будете даже воспринимать тон", - рассказала она на пресс-конференции во вторник.

Кроме того, способ сжать арбуз до хруста не приведет ни к чему хорошему, продолжила она. "Хруст может означать, что рвутся внутренние связи, межклеточный сок начинает вытекать, и те, кто потом будет покупать этот арбуз, не получат достаточно товарный продукт", - подчеркнула Саратцева

Среди признаков, по которым можно выбирать арбуз, она назвала матовый цвет корки - он говорит о том, что арбуз более зрелый. "Но тоже надо обращать внимание на то, чтобы корочка была с четко выраженными полосками", - отметила замглавы Роскачества