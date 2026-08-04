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В Роскачестве раскритиковали способ проверки арбуза по стуку - РИА Новости, 04.08.2026
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15:11 04.08.2026
В Роскачестве раскритиковали способ проверки арбуза по стуку

Саратцева: стучать по арбузу для его проверки бессмысленно

© РИА Новости / Марк Редькин | Перейти в медиабанкАрбузы
Арбузы - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Марк Редькин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы Роскачества Елена Саратцева заявила, что стучать по арбузу для его проверки бессмысленно из-за разной восприимчивости слуха у людей.
  • Сжимать арбуз до хруста также не рекомендуется, так как это может привести к потере товарного вида продукта.
  • Среди признаков зрелого арбуза — матовый цвет корки с четко выраженными полосками и яркое земляное пятно.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Стучать по арбузу для его проверки бессмысленно, поскольку у всех людей разная восприимчивость слуха, заявила замглавы Роскачества Елена Саратцева.
"У всех людей разная восприимчивость слуха, стучать по арбузу сегодня совершенно бессмысленно. В разном возрасте вы по-разному будете даже воспринимать тон", - рассказала она на пресс-конференции во вторник.
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Кроме того, способ сжать арбуз до хруста не приведет ни к чему хорошему, продолжила она. "Хруст может означать, что рвутся внутренние связи, межклеточный сок начинает вытекать, и те, кто потом будет покупать этот арбуз, не получат достаточно товарный продукт", - подчеркнула Саратцева.
Среди признаков, по которым можно выбирать арбуз, она назвала матовый цвет корки - он говорит о том, что арбуз более зрелый. "Но тоже надо обращать внимание на то, чтобы корочка была с четко выраженными полосками", - отметила замглавы Роскачества.
Также стоит смотреть на земляное пятно - место, которым арбуз лежал на земле. Чем ярче пятно, тем более зрелый арбуз, добавила Саратцева.
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