Краткий пересказ от РИА ИИ Оптимальная порция мякоти арбуза для взрослого здорового человека составляет 400–500 граммов.

Переедание арбуза создает нагрузку на желудочно-кишечный тракт из-за высокой концентрации простых сахаров и пищевых волокон.

Арбуз не стоит употреблять его перед сном.

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Взрослому человеку можно съесть за раз не более полкило мякоти арбуза, сообщила РИА Новости главный врач московской поликлиники №220 Анна Косенкова.

"Оптимальная порция мякоти арбуза для взрослого здорового человека составляет 400-500 граммов. Мнение о том, что эту ягоду из-за низкой калорийности можно употреблять в любых объемах, ошибочно", — рассказала Косенкова

По ее словам, несмотря на легкую усвояемость и пользу продукта, переедание создает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

« "Причина кроется в высокой концентрации простых сахаров (глюкозы) и пищевых волокон: одномоментное поступление такого объема углеводов и клетчатки может спровоцировать сбой в работе пищеварительной системы", — добавила врач.