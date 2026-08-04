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Врач назвала допустимую порцию арбуза - РИА Новости, 04.08.2026
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04:40 04.08.2026 (обновлено: 06:29 04.08.2026)
Врач назвала допустимую порцию арбуза

Врач Косенкова рекомендовала не есть более 500 граммов арбуза за раз

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАрбуз
Арбуз - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Арбуз. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оптимальная порция мякоти арбуза для взрослого здорового человека составляет 400–500 граммов.
  • Переедание арбуза создает нагрузку на желудочно-кишечный тракт из-за высокой концентрации простых сахаров и пищевых волокон.
  • Арбуз не стоит употреблять его перед сном.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Взрослому человеку можно съесть за раз не более полкило мякоти арбуза, сообщила РИА Новости главный врач московской поликлиники №220 Анна Косенкова.
"Оптимальная порция мякоти арбуза для взрослого здорового человека составляет 400-500 граммов. Мнение о том, что эту ягоду из-за низкой калорийности можно употреблять в любых объемах, ошибочно", — рассказала Косенкова.
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По ее словам, несмотря на легкую усвояемость и пользу продукта, переедание создает нагрузку на желудочно-кишечный тракт.
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"Причина кроется в высокой концентрации простых сахаров (глюкозы) и пищевых волокон: одномоментное поступление такого объема углеводов и клетчатки может спровоцировать сбой в работе пищеварительной системы", — добавила врач.
Собеседница агентства уточнила, что арбуз будет отличным перекусом между приемами пищи, но не стоит употреблять эту ягоду перед сном — оптимально за четыре-пять часов до сна.
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