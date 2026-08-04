СМИ: Европа демонстрирует разобщенность на фоне ситуации с Сеутой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европа сталкивается с глубоко разрушительным разобщением, что продемонстрировала ситуация с мигрантами в испанском анклаве Сеута.
- Председательствующая в Евросоюзе Ирландия созывает 4 августа заседание глав МВД блока для обсуждения ситуации в Сеуте.
- Массовое проникновение мигрантов в Сеуту привело к отправке Испанией дополнительных подразделений полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Европа сталкивается с глубоко разрушительным разобщением, а недавняя проблема с мигрантами в испанском анклаве Сеута снова продемонстрировала ее внушительную слабость, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону и Ближнему Востоку французской финансовой группы Natixis Алисию Гарсию-Эрреро.
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Как информирует агентство, по мнению Гарсии-Эрреро, не зависимо от того, каким будет исход встречи во вторник, Европа "демонстрирует глубоко разрушительное разобщение". В частности, она связывает это с нестабильностью во взаимодействии с США, а также с экономической напряженностью в отношениях с Китаем. "Европа снова продемонстрировала слабость... Внушительную слабость", - заявила она, комментируя ситуацию с Сеутой.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Ряд представителей стран ЕС ранее раскритиковали миграционную политику Испании. В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали ко временной приостановке членства Испании в шенгенской зоне.