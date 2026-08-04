СМИ: Европа демонстрирует разобщенность на фоне ситуации с Сеутой

Как информирует агентство, по мнению Гарсии-Эрреро, не зависимо от того, каким будет исход встречи во вторник, Европа "демонстрирует глубоко разрушительное разобщение". В частности, она связывает это с нестабильностью во взаимодействии с США, а также с экономической напряженностью в отношениях с Китаем. "Европа снова продемонстрировала слабость... Внушительную слабость", - заявила она, комментируя ситуацию с Сеутой.