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В Израиле осудили торжественные похороны пособника нацистов в Латвии - РИА Новости, 04.08.2026
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14:19 04.08.2026 (обновлено: 14:20 04.08.2026)
В Израиле осудили торжественные похороны пособника нацистов в Латвии

Трапиров: торжественные похороны пособника нацистов в Латвии вызывают возмущение

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИзраильский флаг
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Латвии с почестями похоронили 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса, которого российские неправительственные организации относят к числу бывших военнослужащих Латышского легиона СС.
  • По словам лидера израильского антифашистского движения Дмитрия Трапирова, такие похороны вызывают возмущение и представляют собой пренебрежение к памяти миллионов жертв нацизма.
  • Трапиров подчеркнул, что действия, воспринимаемые как почитание лиц, связанных с нацистскими формированиями, наносят серьезный удар по исторической памяти и оскорбляют память погибших.
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 авг - РИА Новости. Торжественные похороны в Латвии 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса вызывают возмущение и представляют собой недопустимое пренебрежение к памяти миллионов жертв нацизма, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.
Ранее в Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса, который, согласно информации неправительственных организаций России, служил в латышском легионе СС.
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"Сообщения о том, что в Латвии с почестями были проведены похороны человека, которого российские неправительственные организации относят к числу бывших военнослужащих Латышского легиона СС, вызывают у нас глубокое возмущение и тревогу", - заявил Трапиров.
По его словам, для еврейского народа, пережившего Холокост, память о миллионах невинных жертв нацистского режима не может быть предметом политических интерпретаций или исторического пересмотра.
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"Любые действия, которые могут восприниматься как почитание лиц, связанных с нацистскими формированиями, наносят серьезный удар по исторической памяти и оскорбляют память погибших... Мы призываем власти Латвии внимательно оценивать последствия подобных решений для международной исторической памяти и межнационального диалога", - подчеркнул общественный деятель.
В докладе неправительственных организаций России "Пособники нацистских преступлений" сообщается, что Эзергайлис родился в 1923 году, служил в латышском легионе СС. После распада СССР был награжден орденом Трех звезд - высшей наградой Латвии, орден ему вручал тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве. В декабре 2023 года президент Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.
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