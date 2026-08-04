Краткий пересказ от РИА ИИ В Латвии с почестями похоронили 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса, которого российские неправительственные организации относят к числу бывших военнослужащих Латышского легиона СС.

По словам лидера израильского антифашистского движения Дмитрия Трапирова, такие похороны вызывают возмущение и представляют собой пренебрежение к памяти миллионов жертв нацизма.

Трапиров подчеркнул, что действия, воспринимаемые как почитание лиц, связанных с нацистскими формированиями, наносят серьезный удар по исторической памяти и оскорбляют память погибших.

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 авг - РИА Новости. Торжественные похороны в Латвии 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса вызывают возмущение и представляют собой недопустимое пренебрежение к памяти миллионов жертв нацизма, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.

Ранее в Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов Лаймониса Эзергайлиса, который, согласно информации неправительственных организаций России , служил в латышском легионе СС.

"Сообщения о том, что в Латвии с почестями были проведены похороны человека, которого российские неправительственные организации относят к числу бывших военнослужащих Латышского легиона СС, вызывают у нас глубокое возмущение и тревогу", - заявил Трапиров.

По его словам, для еврейского народа, пережившего Холокост, память о миллионах невинных жертв нацистского режима не может быть предметом политических интерпретаций или исторического пересмотра.

« "Любые действия, которые могут восприниматься как почитание лиц, связанных с нацистскими формированиями, наносят серьезный удар по исторической памяти и оскорбляют память погибших... Мы призываем власти Латвии внимательно оценивать последствия подобных решений для международной исторической памяти и межнационального диалога", - подчеркнул общественный деятель.

В докладе неправительственных организаций России "Пособники нацистских преступлений" сообщается, что Эзергайлис родился в 1923 году, служил в латышском легионе СС. После распада СССР был награжден орденом Трех звезд - высшей наградой Латвии, орден ему вручал тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш.