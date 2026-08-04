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Анохин рассказал об обновлении колледжей и техникумов в Смоленской области - РИА Новости, 04.08.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:41 04.08.2026
Анохин рассказал об обновлении колледжей и техникумов в Смоленской области

Анохин: на Смоленщине отремонтируют 6 зданий образовательных профучреждений

© Фото : Василий Анохин/TelegramГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Василий Анохин/Telegram
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В Смоленской области в этом году капитально отремонтируют шесть зданий профессиональных образовательных учреждений, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Модернизация организаций проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети", а также народной программы "Единой России", принятой в 2021 году.
"В Смоленске капитально ремонтируем сразу три объекта Смоленской академии градостроительства и архитектуры: общежитие № 2, блок практических занятий и учебно-лабораторный корпус № 1. В учебно-лабораторном корпусе практически завершено обновление инженерных сетей, электрики, кровли и окон, идет чистовая внутренняя отделка помещений и пищеблока. В здании общежития № 2 завершаются фасадные работы. Также в блоке практических занятий ведутся работы по устройству внутренних помещений и инженерных систем", — написал Анохин в своем канале в мессенджере "Макс".
Он добавил, что также обновляют общежитие Верхнеднепровского технологического техникума в Дорогобужском муниципальном округе.
Помимо этого, в Рославльском муниципальном округе продолжают капитально ремонтировать общежитие Козловского многопрофильного аграрного колледжа. Подрядная организация выполняет комплексные работы по фасаду, включая замену оконных блоков, и ремонт внутренних помещений.
А в Сафоновском муниципальном округе модернизируют внутреннее помещение в общежитии Смоленской академии профессионального образования.
Кроме этого, как указал губернатор, в рамках областной государственной программы "Развитие образования в Смоленской области" из регионального бюджета выделили средства на проведение текущих и капитальных ремонтов в учреждениях среднего профессионального образования.
"Завершены работы по замене кровли учебного корпуса Смоленской академии профессионального образования, оконных блоков и санузлов общежития в Вязьме. Также отремонтирована кровля общежития Смоленской областной технологической академии. Завершен ремонт столовой, кровли и инженерных коммуникаций Верхнеднепровского технологического техникума, сейчас строители благоустраивают прилегающую территорию", — отметил Анохин.
По словам главы региона, все работы выполняются по графику.
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