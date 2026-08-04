Бабушкина сообщила о продлении "гаражной амнистии" в Свердловской области

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Депутаты Заксобрания Свердловской области утвердили изменения в закон "Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области", которые продляют "гаражную амнистию" до 1 сентября 2031 года, решение было принято на 58-м заседании под председательством Людмилы Бабушкиной, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"До принятия Градостроительного и Гражданского кодексов не было четких правил строительства гаражей на муниципальных, региональных и неразграниченных землях. Многие граждане возводили капитальные гаражи, рассчитывая, что они станут их собственностью. Позже возник вопрос, как урегулировать статус таких объектов. Для этого была введена "гаражная амнистия", которая первоначально действовала до 1 сентября 2026 года. Затем на федеральном уровне было принято правильное решение продлить ее до 1 сентября 2031 года", – отметила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.

Она добавила, что это дает возможность гражданам, имеющим капитальные гаражи, оформить в собственность земельные участки под ними.

Таким образом, до 1 сентября 2031 года гражданин, который использует гараж-объект капитального строительства, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, может получить в собственность земельный участок, на котором гараж располагается.