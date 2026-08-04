Биолог объяснил, как защититься от смертельно опасной амебы в тропиках

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кандидат биологических наук Дмитрий Федоров рассказал, что амеба Неглерия Фоулера, обитающая в теплой пресной воде тропических стран, способна вызывать смертельный менингоэнцефалит.
- Заражение происходит через нос, поэтому для профилактики следует избегать попадания воды в носовые ходы, не погружаться с головой и использовать специальные зажимы для носа.
- При промывании носа рекомендуется использовать только кипяченую или бутилированную воду.
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Избежать заражения смертельно опасной амебой Неглерия Фоулера во время отпуска в тропических странах помогут отказ от ныряния и использование специальных зажимов для носа, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Ранее Федоров рассказал агентству, что амеба Неглерия Фоулера, которую можно встретить в теплой пресной воде в тропических странах, в том числе в Таиланде и на Филиппинах, способна вызывать смертельный менингоэнцефалит.
"Поскольку вылечиться от этого заболевания крайне затруднительно, а заражение происходит только через нос, меры личной профилактики включают предотвращение попадания воды в носовые ходы. Рекомендуется воздержаться от купания в непроверенных водоемах. Если же контакта с водой избежать не удалось, важно не погружаться с головой и использовать специальные зажимы для носа", — сказал Федоров.
Особая осторожность нужна при промывании носа, рекомендуется использовать только кипяченую или бутилированную воду, отметил ученый.
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