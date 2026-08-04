Биолог объяснил, как защититься от смертельно опасной амебы в тропиках

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Избежать заражения смертельно опасной амебой Неглерия Фоулера во время отпуска в тропических странах помогут отказ от ныряния и использование специальных зажимов для носа, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

"Поскольку вылечиться от этого заболевания крайне затруднительно, а заражение происходит только через нос, меры личной профилактики включают предотвращение попадания воды в носовые ходы. Рекомендуется воздержаться от купания в непроверенных водоемах. Если же контакта с водой избежать не удалось, важно не погружаться с головой и использовать специальные зажимы для носа", — сказал Федоров.