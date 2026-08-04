"Алроса" планирует перейти на подземную добычу алмазов

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Глава "Алросы" Павел Маринычев рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о подготовке компании к переходу на подземную добычу алмазов в связи с исчерпанием легких запасов, флагманом станет рудник "Мир-Глубокий", который обеспечит лидерство "Алросы" до 2070 года.

"Реальность такова, что легкие алмазы уже закончились, Владимир Владимирович, и на всех месторождениях нужно уходить под землю, для того чтобы их добывать, – с карьеров на подземную добычу... Безусловно, флагманом здесь является проект "Мир–Глубокий", который позволит сохранять наше безусловное лидерство на длинном горизонте. Если говорить про конкретно этот проект, то это горизонт до 2070 года", - сказал он.