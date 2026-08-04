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"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан - РИА Новости, 04.08.2026
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14:58 04.08.2026
"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан

«Алроса» завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан

© Павел ЛисицынЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Павел Лисицын
Золотые слитки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Алроса» завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области.
  • Компания планирует запустить золотоизвлекательную фабрику мощностью 3,3 тонны драгметалла в год на Дегдекане в 2029 году.
  • «Алроса» также начала добычу на россыпном месторождении Хатыстах в Республике Саха (Якутия).
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Алроса" завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы решили развить свои компетенции в других твердых полезных ископаемых, приобрели, в частности, золоторудное месторождение Дегдекан в Магаданской области, где сейчас закончили заверочное бурение", - сказал Маринычев.
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Заверочное бурение - этап геологоразведочных работ, который необходим для подтверждения, уточнения или проверки данных, полученных на предыдущих стадиях: поисковых, оценочных или разведочных.
Глава "Алросы" также отметил, что идет проектирование будущего предприятия на месторождении, где и будут добывать золото.
"Пару небольших россыпных месторождений нашли в зоне, тяготеющей к нашей алмазной инфраструктуре, и уже приступили к добыче на одном из них: это месторождение Хатыстах в Республике Саха (Якутия)", - добавил гендиректор компании, рассказывая про другие проекты в области твердых полезных ископаемых.
"Алроса" планирует запустить золотоизвлекательную фабрику мощностью 3,3 тонны драгметалла в год на Дегдекане в 2029 году, в апреле компания подтверждала свои планы по вводу в эксплуатацию. Также "Алроса" заявляла, что продолжает там геологоразведку, а прогноз запасов на месторождении сохраняется на уровне 100 тонн.
"Алроса" приобрела у "Полюса" лицензию на разработку золоторудного участка недр Дегдекан летом 2024 года за 5,44 миллиарда рублей.
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