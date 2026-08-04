"Алроса" завершила заверочное бурение на месторождении Дегдекан

Краткий пересказ от РИА ИИ «Алроса» завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области.

Компания планирует запустить золотоизвлекательную фабрику мощностью 3,3 тонны драгметалла в год на Дегдекане в 2029 году.

«Алроса» также начала добычу на россыпном месторождении Хатыстах в Республике Саха (Якутия).

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Алроса" завершила заверочное бурение на золоторудном месторождении Дегдекан в Магаданской области, заявил генеральный директор компании Павел Маринычев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы решили развить свои компетенции в других твердых полезных ископаемых, приобрели, в частности, золоторудное месторождение Дегдекан в Магаданской области , где сейчас закончили заверочное бурение", - сказал Маринычев

Заверочное бурение - этап геологоразведочных работ, который необходим для подтверждения, уточнения или проверки данных, полученных на предыдущих стадиях: поисковых, оценочных или разведочных.

Глава "Алросы" также отметил, что идет проектирование будущего предприятия на месторождении, где и будут добывать золото.

"Пару небольших россыпных месторождений нашли в зоне, тяготеющей к нашей алмазной инфраструктуре, и уже приступили к добыче на одном из них: это месторождение Хатыстах в Республике Саха (Якутия)", - добавил гендиректор компании, рассказывая про другие проекты в области твердых полезных ископаемых.

"Алроса" планирует запустить золотоизвлекательную фабрику мощностью 3,3 тонны драгметалла в год на Дегдекане в 2029 году, в апреле компания подтверждала свои планы по вводу в эксплуатацию. Также "Алроса" заявляла, что продолжает там геологоразведку, а прогноз запасов на месторождении сохраняется на уровне 100 тонн.