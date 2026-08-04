"Алроса" организует на базе "Кристалла" ограночный кластер

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев во время встречи

Краткий пересказ от РИА ИИ «Алроса» создаст ограночный кластер на базе смоленского завода «Кристалл».

Условия на свободных площадях кластера позволят частным, небольшим и иностранным огранщикам развивать свои компетенции и бизнес.

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Алроса" создаст на базе смоленского завода "Кристалл" (входит в группу "Алроса") ограночный кластер, заявил глава компании Павел Маринычев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В компании присутствует самый крупный ограночный кластер в Европе : это смоленский завод "Кристалл", который сейчас переживает на самом деле, может быть, второе или третье уже перерождение, имея в виду, что по Вашему поручению мы вместе с правительством Российской Федерации и администрацией Смоленской области и Республики Саха (Якутия) организовываем ограночный кластер на базе в том числе этого завода", - рассказал он.

Глава "Алросы" отметил, что на свободных площадях создаются условия для того, чтобы частные, небольшие, и иностранные в том числе, огранщики могли прийти и работать и развивать свои компетенции, развивать свой бизнес.