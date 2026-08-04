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"Алроса" организует на базе "Кристалла" ограночный кластер - РИА Новости, 04.08.2026
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14:55 04.08.2026
"Алроса" организует на базе "Кристалла" ограночный кластер

«Алроса» создаст ограночный кластер на базе смоленского завода «Кристалл»

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании Алроса Павел Маринычев во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании "Алроса" Павел Маринычев во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Алроса» создаст ограночный кластер на базе смоленского завода «Кристалл».
  • Условия на свободных площадях кластера позволят частным, небольшим и иностранным огранщикам развивать свои компетенции и бизнес.
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Алроса" создаст на базе смоленского завода "Кристалл" (входит в группу "Алроса") ограночный кластер, заявил глава компании Павел Маринычев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В компании присутствует самый крупный ограночный кластер в Европе: это смоленский завод "Кристалл", который сейчас переживает на самом деле, может быть, второе или третье уже перерождение, имея в виду, что по Вашему поручению мы вместе с правительством Российской Федерации и администрацией Смоленской области и Республики Саха (Якутия) организовываем ограночный кластер на базе в том числе этого завода", - рассказал он.
Глава "Алросы" отметил, что на свободных площадях создаются условия для того, чтобы частные, небольшие, и иностранные в том числе, огранщики могли прийти и работать и развивать свои компетенции, развивать свой бизнес.
В марте "Алроса" сообщала, что ведутся обсуждения с Минфином РФ и руководством Смоленской области по развитию гранильного сектора в регионе на базе крупнейшего в РФ предприятия по огранке природных алмазов "Кристалл". В частности, обсуждаются параметры работы ограночного кластера, включая материальную и техническую инфраструктуру, возможности субсидирования и налогового режима для компаний-резидентов, перспективы дальнейшего увеличения производства бриллиантов для российского рынка.
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