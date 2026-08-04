На Урале должник по алиментам позвал пристава в гости, перепутав с знакомой

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина из Екатеринбурга долгое время уклонялся от уплаты алиментов, его задолженность приблизилась к 900 тысячам рублей.

Неплательщик перепутал судебного пристава с знакомой и пригласил ее в гости, давая подробные указания, как добраться до его дома.

Вместо знакомой мужчину посетили судебные приставы, суд назначил ему наказание в виде десяти суток административного ареста.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Неплательщик алиментов из Екатеринбурга перепутал пристава со знакомой и пригласил в гости, в телефонном разговоре он попросил ее не краситься, отметив, что естественная красота ему нравится больше, но его ждали большое разочарование и 10 суток ареста, сообщила пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

По данным ведомства, у приставов на исполнении находилось производство о взыскании алиментов: мужчина долгое время уклонялся от родительских обязанностей, официально не работал, алкоголем злоупотреблял и ребенку материально не помогал. Задолженность по алиментам приблизилась к 900 тысячам рублей.

Пристав по розыску установила контакт с должником по телефону, а мужчина решил, что ему звонит не судебный пристав, а "некая Марина".

« "Обрадовавшись неожиданному знакомству, он охотно поддержал разговор, пригласил "Марину" в гости, подробно объяснил, где находится, как к нему лучше добраться, и даже попросил не краситься, отметив, что естественная красота ему нравится больше", – рассказали в главке.

В назначенное место вместо долгожданной Марины мужчину посетили судебные приставы, в отношении него составили протокол об административном правонарушении за неуплату средств на содержание ребенка.